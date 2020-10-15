Власти Москвы допустили распространение системы QR-кодов на госучреждения

Если эксперимент с QR-кодами для регистрации в ночных заведения столицы, который запустят в рамках борьбы с COVID-19, пройдет успешно и покажет необходимый результат, то он может быть применен и в госучреждениях, заявил заммэра

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Если эксперимент с QR-кодами для регистрации в ночных барах и развлекательных учреждения Москвы будет успешным, то столичные власти могут распространить систему чек-инов на государственные учреждения. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента торговли и услуг города Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

«Если он (эксперимент. — РБК) будет удачным, то, я думаю, можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, на каких-то государственных учреждениях», — сказал он.

По его словам, возможность распространения этой системы на частные учреждения пока не обсуждалась. «Давайте мы посмотрим, какой-то подведем, ну, наверное, итог и дальше поймем, насколько эта система вообще себя хорошо зарекомендовала», — заключил Немерюк.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.