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ФАС обязал Райффайзенбанк в прайм-тайм признаться в недостоверной рекламе

ФАС: Райффайзенбанк обязан показать в прайм-тайм ролик с контррекламой
Банк показывал в эфире рекламу со слоганом «Кэшбэк на всё», однако на самом деле у услуги были ограничения, прописанные мелким шрифтов, сообщили в ФАС. Ведомство обратилось в суд, который обязал банк показать контррекламу
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Райффайзенбанк должен купить рекламное время и показывать в прайм-тайм на телеканале РЕН ТВ свою контррекламу, указав, что его предыдущая реклама была недостоверной. Такое предписание банку выписала федеральная антимонопольная служба.

Это связано с тем, что банк «дезинформировал потребителей об условиях финансового продукта», запустив рекламные ролики со слоганами «Кэшбэк на всё», «Кэшбэк на все без условий и ограничений» и «1,5% рублями, а не баллами». В этих роликах «дисклеймеры, сообщающие об условиях и ограничениях финансового продукта, были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени», указали в ФАС.

Эта реклама была предметом судебного разбирательства — в феврале 2023 года ФАС подала соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы. «Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций», — сообщили в ФАС. Ключевое требование ведомства заключалось в том, что банк должен показать контррекламу.

Теперь Райффайзенбанк должен:

  • показать контррекламу на телеканале РЕН ТВ в прайм-тайм;
  • контрреклама должна показываться неделю один раз в сутки;
  • в контррекламе компания должна указать, что «антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций»;
  • банку нужно предоставить в ФАС отчет о показе контррекламы.

РБК отправил запрос в Райффайзенбанк.

В 2020 году ФАС уже предъявляла претензии к банку, найдя у него признаки нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам. Ведомство сообщало, что на сайте банка клиентам предлагали карты с кешбэком в размере 1,5%, а в рекламных материалах финансовая организация обещала ежемесячно возвращать стоимость покупок без каких-либо ограничений. По данным ФАС, на некоторые операции кэшбек не распространялся, а их список был представлен «в виде таблицы с указанием МСС-кодов». «Однако система применения таких кодов достаточно специфична, и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы», — заявили в ФАС.

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Райффайзенбанк сейчас — один из крупнейших иностранных банков, который остался работать на российском рынке.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала FT со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

В июле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает планы по уходу из России, поскольку Вена усиливает защиту давних связей с Москвой. По их словам, в Австрии надеются на скорое завершение боевых действий на Украине.

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