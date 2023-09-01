МИД Австрии назвал трудным процесс ухода бизнеса из России

Глава МИД Австрии: бизнесу из России уйти труднее, чем это часто изображают

Австрийская группа Raiffeisen Bank International рассматривала варианты продажи бизнеса в России, но, как в июле писал Reuters, отложила свой уход. Уйти с российского рынка труднее, чем кажется, пояснил глава МИД Австрии

Александр Шалленберг (Фото: Hannibal Hanschke-Pool / Getty Images)

Большинство западных компаний продолжают работать в России и уйти с этого рынка гораздо труднее, чем это можно представить, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Более 90% западных компаний продолжают работать в России. Отступить гораздо труднее, чем часто изображают», — сказал он.

Министр также заявил о снижении зависимости Австрии от российского газа. По его словам, в сравнении с мартом 2022 года его доля в закупках в марте 2023-го снизилась с 80 до 50%. При этом Шалленберг указал, что Австрия не имеет выхода к морю и не может построить СПГ-терминалы. По итогам 2022 года, на фоне падения поставок из России, ЕС стал крупнейшим покупателем сжиженного природного газа в мире.

«В целом только 12% энергетических потребностей Австрии покрываются за счет российского газа. Мы создали стратегические запасы газа, и свет не погаснет и предстоящей зимой», — отметил министр.

В июле Reuters со ссылкой на источники сообщил, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает планы по уходу из России, поскольку Вена защищает свои давние связи с Москвой и рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Агентство писало, что власти Австрии усиливают защиту RBI в условиях давления со стороны США и ЕС. В то же время банк все же рассматривает продажу бизнеса в России в качестве одного из сценариев, писал Reuters в конце мая.

По данным агентства, после безуспешных поисков стороннего покупателя RBI склонилась к варианту передачи «Райффайзена» собственным акционерам. Схема предусматривает, что акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене, которой передадут российский бизнес. Австрийские власти согласны с таким вариантом, однако схема может натолкнуться на препятствия со стороны Европейского центрального банка и Вашингтона, который опасается, что не сможет проверять новую компанию на предмет отмывания денег.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На кредитную организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, утверждала Financial Times.

После начала военной операции на Украине целый ряд западных компаний объявил об уходе или сокращении бизнеса в России. При этом некоторые крупные корпорации, например британский производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever, решили остаться. В Unilever поясняли, что выбрали «наименее плохой» вариант из тех, которые были, поскольку в числе рисков была в том числе национализация российского бизнеса.

Заявлению Unilever предшествовало решение президента Владимира Путина передать под временное управление государством российскую «дочку» французской Danone (ее гендиректором стал глава Минсельхоза Чечни, племянник главы региона Рамзана Кадырова Якуб Закриев) и пивоваренную компанию «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg). И Danone, и Carlsberg до этого анонсировали уход из России.