Raiffeisen перестал получать рекордные комиссии от бизнеса в России

В третьем квартале чистые комиссионные доходы австрийской RBI упали на 40,3% в годовом выражении, следует из отчетности группы. Основная причина — сокращение доходов от транзакционного и валютообменного бизнеса российской «дочки»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистые комиссионные доходы австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в третьем квартале 2023 года составили €667 млн, что на 40,3% уступает результату за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы по МСФО. Относительно второго квартала показатель снизился на 8,9%, или на €65 млн. В значительной степени это связано с уменьшением доходов от транзакций и маржи по операциям с иностранной валютой в России, отмечается в отчете.

За июль—сентябрь чистые комиссионные доходы «дочки» RBI — Райффайзенбанка — достигли €206 млн, упав по сравнению со вторым кварталом на 21,8%, а год к году — втрое. Результат оказался самым низким за все время после начала военной операции на Украине. Для сравнения: в первом квартале 2022 года эта статья доходов Райффайзенбанка составила €249 млн, во втором — €420 млн, в третьем — €629 млн, а в четвертом — рекордные €709 млн. В первой половине этого года чистые доходы Райффайзенбанка от комиссий начали падать, но все еще держались выше докризисных уровней. Сокращение комиссионных доходов произошло и в рублевом выражении, хотя было не таким значительным: в третьем квартале они составили 21,3 млрд руб. против 25,3 млрд руб. во втором по курсу на конец отчетных периодов, принятых в МСФО группы.

После начала Россией военных действий на Украине Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные инвесторы, объявила о намерении свернуть бизнес в России. Возможные сценарии этого ухода RBI обозначила весной этого года — рассматривается как продажа Райффайзенбанка, так и вывод актива из состава группы (spin-off), то есть его фактическое списание. Топ-менеджмент RBI называл сценарий продажи наиболее вероятным, но констатировал, что ее сроки неизвестны и во многом зависят от решений российских властей — сделки нерезидентов из недружественных стран по продаже бизнеса в России должны быть согласованы профильной подкомиссией при правительстве. Пока разрешения нет, Raiffeisen намерен сокращать риски в России, снижая объемы бизнеса, говорилось в отчетности за предыдущие периоды, этот же тезис повторяется и в последнем отчете по МСФО.

Весной 2023 года RBI прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме своей «дочки». Взаимные межбанковские счета позволяли совершать валютные переводы из России в другие страны. Райффайзенбанк, в свою очередь, повышал минимальные суммы переводов за рубеж, ограничивал исходящие платежи в евро в соседние с Россией страны, вроде Армении и Грузии, и вводил комиссии за входящие валютные платежи. С 1 ноября переводы сумм свыше €30 тыс. со счетов в Райффайзенбанке доступны только в 41 страну. Летом банк также вводил комиссии, а потом совсем приостановил прием иностранной наличной валюты в своих кассах и банкоматах.

Согласно отчетности, чистая прибыль Райффайзенбанка в третьем квартале составила €339 млн. По сравнению со вторым кварталом она снизилась на 11,9%, а в годовом выражении — в 2,3 раза. Если год назад доля российской «дочки» в прибыли австрийской группы составляла 68%, то по итогам третьего квартала она снизилась до 35,8%.

Совокупные активы российского Райффайзенбанка на 30 сентября оценивались в €22,3 млрд. С начала года они сократились на 17,1%. За тот же период кредитный портфель уменьшился примерно на треть (минус 30%) — с €9,0 млрд до €6,3 млрд. В основном это произошло за счет уменьшения объема розничных ссуд на балансе. Депозитный портфель Райффайзенбанка за январь—сентябрь снизился на 21,8%, до €15,8 млрд, но в отчетности группы говорится, что это эффект валютной переоценки. В рублевом выражении объем средств российских клиентов на счетах и депозитах вырос на 4%. Клиентская база Райффайзенбанка также остается стабильной — 3,2 млн клиентов.