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Финансы ,  
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Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки

Райффайзенбанк с февраля увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки
Максимальный размер комиссии Райффайзенбанка для физлиц за переводы валюты в другие банки достигнет $1000 или €1000. Ранее он составлял $300 или €300
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк с 5 февраля увеличит для физических лиц максимальный размер комиссии за переводы валюты в другие банки — с $300 или €300 до $1000 или €1000, следует из тарифов банка.

Процент комиссия не изменится: она и дальше будет составлять 2% при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» и 3% при оформлении платежа в офисе банка.

Комиссию не будут взимать при рублевых переводах в другие банки (клиенту разрешено перечислять не более 100 тыс. руб. за один календарный месяц. Для отправки большей суммы комиссия предусмотрена в размере 0,5% (ее максимальный размер — 1500 руб.).

Согласно новым тарифам, при оформлении в офисе Райффайзенбанка рублевых переводов физических лиц в другие банки комиссия составит 2% (не менее 200 и не более 3500 руб.), а через приложение банка или с помощью автоплатежа — 0,75% (не менее 50 и не более 1000 руб.).

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