Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки
Райффайзенбанк с 5 февраля увеличит для физических лиц максимальный размер комиссии за переводы валюты в другие банки — с $300 или €300 до $1000 или €1000, следует из тарифов банка.
Процент комиссия не изменится: она и дальше будет составлять 2% при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» и 3% при оформлении платежа в офисе банка.
Комиссию не будут взимать при рублевых переводах в другие банки (клиенту разрешено перечислять не более 100 тыс. руб. за один календарный месяц. Для отправки большей суммы комиссия предусмотрена в размере 0,5% (ее максимальный размер — 1500 руб.).
Согласно новым тарифам, при оформлении в офисе Райффайзенбанка рублевых переводов физических лиц в другие банки комиссия составит 2% (не менее 200 и не более 3500 руб.), а через приложение банка или с помощью автоплатежа — 0,75% (не менее 50 и не более 1000 руб.).
Reuters, RBI откладывает это решение, потому что Австрия дорожит связью с Москвой. Глава австрийского МИД Александр Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine признавался, что уйти с российского рынка «гораздо труднее, чем часто изображают». FT писала, что на Райффайзенбанк приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.
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