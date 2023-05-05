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Raiffeisenbank поменял дивидендную политику из-за ограничений в России

Австрийский Raiffeisenbank перестанет учитывать показатели «дочки» в России для дивидендов
Австрийская группа будет принимать решения по дивидендам, опираясь на бизнес-показатели без учета «дочки» в России. В первом квартале она обеспечила более 45% чистой прибыли Raiffeisenbank International
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Австрийская Raiffeisenbank International (RBI) исключит показатели российской «дочки» при принятии решений о выплате дивидендов. Об этом говорится в презентации группы к отчетности по МСФО за первый квартал текущего года. Речь идет о вознаграждении в размере €0,8 на акцию за прошлый год и первый квартал этого: его размер уже определен, но 30 марта акционеры RBI проголосовали за перенос решения о выплатах «из стратегических соображений».

Как следует из презентации группы, выплата вознаграждения акционерам будет возможна, если норматив достаточности капитала первого уровня (CET1 ratio) будет находиться выше 13,5% без учета показателей российского Райффайзенбанка. На конец первого квартала норматив группы составлял 16%, а за исключением «дочки» — всего 13,7%.

Почему решение о дивидендах оказалось привязано к бизнесу в России

RBI еще в прошлом году указывал на невозможность получить рекордные дивиденды от российского Райфайзенбанка. Прошлой весной, после начала специальной военной операции на Украине и западных санкций, Банк России применил ответные меры и существенно ограничил для нерезидентов из недружественных стран вывод капитала в виде дивидендов.

В прошлом году Райффайзенбанк показал рекордную прибыль — €2,06 млрд и внес наибольший вклад в финансовый результат всей группы: на российскую «дочку» пришлось 54,2% чистой прибыли. В истекшем первом квартале Райффайзенбанк получил €301 млн чистой прибыли, следует из отчетности RBI. Это чуть больше 45% квартального финансового результата группы (€657 млн). По сравнению с более успешным четвертым кварталом чистые процентные доходы российской «дочки» снизились на 13,6% (до €377 млн), а чистые комиссионные — почти на треть (минус 30,1%, до €496 млн). Группа сообщила, что прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением дочернего.

Райффайзенбанк также заметно увеличил расходы на резервирование: в январе—марте они составили €280 млн, что превышает предыдущий рекорд первого квартала прошлого года, когда на пике кризиса все банки направляли колоссальные суммы на покрытие возможных потерь по кредитам и другим финансовым активам. По сравнению с четвертым кварталом траты Райффайзенбанка на резервирование подскочили на 62,8%.

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30 марта RBI сообщила о двух возможных сценариях сворачивания своего бизнеса в России: это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы. Согласно презентации и отчетности, ее позиция не изменилась. Raiffeisenbank будет продолжать продвигать «потенциальные сделки» по деконсолидации российской «дочки», говорится в материалах группы. Подробностей, как далеко продвинулась RBI в этом вопросе, не приводится.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Райффайзенбанк дивиденды
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