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Raiffeisen закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей «дочки»

Австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка
Австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, исключением стал только его дочерний Райффайзенбанк. Это часть плана по снижению деловой активности перед уходом из России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), материнская структура российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей «дочки». Об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчетности за первый квартал текущего года.

«Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. [Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены (кроме «Райффайзенбанка Россия»)», — гласит один из пунктов презентации группы, касающийся состояния бизнеса в России.

Корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций. После начала специальной военной операции на Украине и ввода западными странами масштабных санкций против финансовой системы России иностранные банки начали закрывать счета российским кредитным организациям вне зависимости от санкций, что усложнило проведение валютных переводов. Например, с крупными российскими банками прошлой весной перестал работать немецкий Deutsche Bank, а летом счета отключили американские банки Citi и JPMorgan.

Впервые о сокращении корреспондентской сети RBI в России стало известно в апреле прошлого года. Тогда австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета ряду банков, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который может своевременно обрабатывать в пользу оставшихся клиентов с корсчетами.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, на который не наложены никакие западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала The Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на российский Райффайзенбанк сейчас приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

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RBI работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России. Это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы. Она также заявляла о снижении деловой активности в России, что подразумевает сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в стране, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте.

RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров из-за присутствия в России. Как писал Reuters, в конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка или как минимум представить план действий в этом направлении. 28 марта Австрийская ассоциация инвесторов (IVA), которая занимается защитой интересов миноритарных акционеров местных компаний, объявила о намерении поднять на годовом собрании RBI вопрос о дальнейшей стратегии группы в России. В ассоциации подчеркивали, что молчание руководства Raiffeisen «все больше влияет на репутацию банка».

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