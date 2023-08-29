Чехия начала расследование против австрийского Raiffeisen из-за России

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Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает оставаться на российском рынке, сообщает Česká televize.

Поводом стало обращение местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. По утверждению одного из его авторов Ладислава Пельцля, RBI «получает огромную прибыль»; деньги в виде подоходного налога поступают в российский бюджет, а затем используются «для финансирования» боевых действий на Украине.

«Мы занимаемся этим делом, но не можем представить никакой дополнительной информации о ходе этого расследования», — сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.

Из-за присутствия в России RBI находится под давлением со стороны регуляторов и акционеров. В марте Европейский центральный банк потребовал от группы если не уйти из России, то хотя бы представить план действий в этом направлении. Проверку в отношении RBI начало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, а Украина включила австрийскую группу в список «международных спонсоров войны».

RBI еще прошлой весной заявила, что из-за военных действий на Украине допускает вариант ухода из России. В марте этого года группа обозначила два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Позднее глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что срок окончательного выделения российских активов, намеченный на 30 сентября, сдвигается. Говоря о возможности продажи бизнеса в стране,

Штробль отметил, что ждет информации и потенциального одобрения от российских властей.

Как писал Reuters, российские власти дали понять Raiffesen, что не хотели бы ее ухода, поскольку этот банк позволяет проводить международные платежи. Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. В то же время представитель RBI заявил, что компания продолжит добиваться продажи или выделения и намерена сократить свой российский бизнес. Райффайзенбанк постепенно ужесточает условия операций с валютами, например, в июне он ввел вел 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах; с 1 сентября комиссия составит от $1 тыс. до $10 тыс., но не будет превышать полученную сумму.

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