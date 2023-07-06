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Reuters узнал, что Райффайзенбанк откладывает уход из России

Reuters: Райффайзенбанк откладывает уход из России
Raiffaisen Bank International откладывает планы по уходу из России, поскольку австрийские власти усиливают защиту отношений с Москвой и надеются на скорое окончание конфликта, пишет Reuters. Вена призывает ослабить давление на RBI
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает планы по уходу из России, поскольку Вена усиливает защиту давних связей с Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с позицией банка. По их словам, в Австрии надеются на скорое завершение боевых действий на Украине.

Знакомые с мышлением австрийского правительства собеседники агентства рассказали, что власти Австрии усиливают защиту RBI перед США и Европой, заявляя, что Вена «была несправедливо выделена» для проверки решимости Запада изолировать Москву. Несколько чиновников в разговоре с Reuters говорили, что неохотно полностью разрывают многолетние связи с Москвой, полагая, что отношения еще можно будет восстановить.

RBI еще не представил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), что делает маловероятным уход к сентябрю, сообщили два источника Reuters, знакомых с отношениями группы с ЕЦБ. Агентство отмечает, что прежде чем RBI начнет действия по уходу из России, ей понадобится одобрение российских властей.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала FT со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

Один из источников агентства отметил, что российские власти дали понять Raiffesen, что не хотели бы ее ухода, поскольку этот банк позволяет проводить международные платежи. В то же время представитель RBI заявил, что компания продолжит добиваться продажи или выделения и намерена сократить свой российский бизнес.

Raiffaisen Bank International в качестве одного из сценариев рассматривает продажу российского бизнеса. Reuters в мае писал, что группа после нескольких месяцев поисков покупателя склоняется к тому, чтобы передать бизнес акционерам. Агентство отмечало, что выделение российского бизнеса без продажи позволит сохранить финансовые связи Вены и Москвы и одновременно защитит группу от репутационного ущерба в связи с конфликтом на Украине.

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Как рассказывают источники Reuters, глава австрийского Центробанка Роберт Хольцманн в беседе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард выразил беспокойство по поводу давления на RBI.

Кроме того, Райффайзенбанк сталкивается с давлением со стороны Вашингтона и передал данные о российских транзакциях Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), сообщили Reuters три человека, знакомых с расследованием. Один из этих людей сказал, что эта информация представляет угрозу, если будут обнаружены какие-либо нарушения санкций. В RBI заявили, что соблюдает санкции и сотрудничает с OFAC.

Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что в середине июня министр финансов Австрии Магнус Бруннер беседовал с чиновником Министерства финансов США, занимающимся санкциями, Брайаном Нельсоном, подчеркнув важность сотрудничества. По словам еще одного источника, он призвал США не оказывать давления на RBI.

Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Как сообщала FT со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на организацию приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Райффайзенбанк Raiffeisenbank уход с рынка

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