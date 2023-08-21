branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Бешикташ» представил купленного у ЦСКА самого дорогого игрока Казахстана Спорт, 13:05
Как ищут утонувших в Москве диггеров. Видео Общество, 13:05
Гладков сообщил о сброшенной на Новостроевку-Вторую с дрона гранате Политика, 13:02
Служившую в ФСБ трансгендерную девушку оштрафовали по делу о гостайне Политика, 12:49
В Москве нашли тело третьего погибшего диггера Общество, 12:49
Верховный суд запретил винить покупателей в отравлении алкоголем Общество, 12:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Какую роль сыграет палладий в экономике будущего Тренды, 12:44
Российской легкоатлетке разрешили выступать за США Спорт, 12:39
Как слезть со скидочной иглы и не потерять клиентов — кейсы компаний Pro, 12:32
В Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом Общество, 12:25
Эксперты оценили снижение цен на пиломатериалы в России Недвижимость, 12:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:22
«Барби» потеряла первое место в прокате. Вы удивитесь, кто теперь лидер Life, 12:19
Война санкций ,  
0 

Райффайзенбанк ужесточит комиссию на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк ужесточит комиссию на входящие переводы в долларах с 1 сентября
Сюжет
Война санкций
Комиссия за получение перевода в долларах составит от $1 тыс. до $10 тыс., но не будет превышать полученную сумму. Банк объяснил такое решение «изменением рыночных условий». Ранее Райффайзенбанк прекратил принимать валюту у физлиц
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк ужесточит 50-процентную комиссию за переводы в долларах из других банков на счета физических лиц, «малого и микробизнеса», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма комиссии составит $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимальный порог — $10 тыс.

Впервые банк ввел 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах в конце июня, тогда минимальная комиссия составляла $500.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — пояснили в Райффайзенбанке.

С августа банк приостановил прием долларов и евро от физических лиц из-за необходимости «эффективно управлять валютной позицией банка». Аналогичное решение приняли 21 августа в Ситибанке.

Райффайзенбанк постепенно ужесточает условия переводов в валюте. С апреля исходящие переводы в другие банки стали доступны только клиентам, подключившим до конца зимы пакеты услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентам подразделения для состоятельных клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Минимальная сумма перевода с этого же месяца составляет $20 тыс., а фиксированная комиссия по исходящим валютным переводам — $300 (или эквивалент в других валютах). Раньше при транзакциях в интернет-банке она составляла 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.

Читайте на РБК Pro
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
SpaceX, ByteDance и другие: какие IPO вызывают ажиотаж инвесторов
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Райффайзенбанк Raiffeisenbank комиссия
Материалы по теме
ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро
Бизнес
Сбербанк во второй раз за месяц поднимет ставки по ипотеке
Финансы
Дерипаска назвал повышение ставки ЦБ «миленькой традицией» для госбанков
Финансы