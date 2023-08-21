Райффайзенбанк ужесточит комиссию на входящие переводы в долларах с 1 сентября

Комиссия за получение перевода в долларах составит от $1 тыс. до $10 тыс., но не будет превышать полученную сумму. Банк объяснил такое решение «изменением рыночных условий». Ранее Райффайзенбанк прекратил принимать валюту у физлиц

Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк ужесточит 50-процентную комиссию за переводы в долларах из других банков на счета физических лиц, «малого и микробизнеса», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма комиссии составит $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимальный порог — $10 тыс.

Впервые банк ввел 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах в конце июня, тогда минимальная комиссия составляла $500.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — пояснили в Райффайзенбанке.



С августа банк приостановил прием долларов и евро от физических лиц из-за необходимости «эффективно управлять валютной позицией банка». Аналогичное решение приняли 21 августа в Ситибанке.

Райффайзенбанк постепенно ужесточает условия переводов в валюте. С апреля исходящие переводы в другие банки стали доступны только клиентам, подключившим до конца зимы пакеты услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентам подразделения для состоятельных клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Минимальная сумма перевода с этого же месяца составляет $20 тыс., а фиксированная комиссия по исходящим валютным переводам — $300 (или эквивалент в других валютах). Раньше при транзакциях в интернет-банке она составляла 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.