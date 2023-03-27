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Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк ограничит переводы в долларах для физлиц и повысит порог до $20 тыс.
С апреля минимальный порог переводов для физлиц вырастет до $20 тыс.; делать переводы в долларах смогут только обладатели премиальных пакетов услуг и состоятельные клиенты
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность исходящих переводов в долларах для физических лиц: переводы в другие банки будут доступны только тем, кто до конца февраля подключил пакеты услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентам подразделения Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами).

С этого же дня минимальная сумма перевода составит $20 тыс. (с начала марта для онлайн-переводов минимальный порог каждой операции вырос до $10 тыс. или эквивалента в другой валюте по курсу ЦБ, до этого — до $5 тыс).

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — заявили в Райффайзенбанке. Ранее финансовая организация сообщила о повышении минимальной суммы валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Переводы в евро в другие банки будут по-прежнему доступны всем физлицам, однако минимальная сумма тоже выросла до €20 тыс. В других валютах минимальные суммы не изменились: 10 тыс. фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.

С 3 апреля будет установлена фиксированная комиссия по всем валютным переводам — $300 или эквивалент для других валют. Ранее при транзакциях в интернет-банке она составляла 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.

Ограничений на входящие переводы в иностранной валюте, в том числе в долларах, не будет.

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Райффайзенбанк является российской «дочкой» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это системно значимый банк, в октябре 2022 года он вошел в список из 45 организаций, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале.

На прошлой неделе Reuters сообщил, что Европейский центральный банк оказывает давление на RBI с тем, чтобы он ушел из России, и хочет получить от австрийской группы план действий по свертыванию бизнеса. RBI заявила после этого, что продолжает изучать различные варианты будущего российской «дочки» и процесс осложнен в том числе ограничениями, введенными Россией в ответ на санкции из-за военных действий на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Райффайзенбанк валютные операции денежный перевод
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