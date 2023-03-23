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Киев внес Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны»

Власти Украины внесли Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны»
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Банк включили в реестр «за продолжение работы в России и признание так называемых ДНР и ЛНР», пояснили в НАПК. В ведомстве отметили, что в 2022 году российское подразделение Raiffeisen Bank International заплатило в бюджет России в 4,8 раза больше налогов, чем годом ранее. Сумма, по оценкам НАПК, составила €559 млн.

Кроме того, банк предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, «фактически вознаграждая» их. Организация также «подыгрывает российской пропаганде», называя происходящее на Украине специальной военной операцией, считают в НАПК.

В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. Однако до тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса. Год спустя банк так и не покинул российский рынок.

В середине февраля Минфин США попросил банк прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Райффайзенбанком, «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Чистая прибыль Райффайзенбанка в России за 2022 год выросла более чем в четыре раза, до €2 млрд, против €474 млн годом ранее. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).

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Raiffeisen Украина ДНР ЛНР Банки
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