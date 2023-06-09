Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию 50% за зачисление долларов из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50% за перевод долларов из других банков

В апреле Райффайзенбанк ввел фиксированную комиссию в $300 за исходящие валютные переводы, а теперь будет взимать 50% за зачисление долларов из других банков. Решение в компании объяснили «изменением рыночных условий»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию за зачисление долларов из других банков. Об этом сообщается на сайте банка.

Комиссия будет составлять 50% от суммы перевода, но не более $500.

«В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США», — объяснили в Райффайзенбанке.

Новые условия не затронут входящие переводы, зачисляемые на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking, уточнили в Райффайзенбанке.

Банк постепенно ужесточает условия валютных переводов для физических лиц. Так, с 3 апреля исходящие переводы в другие банки доступны только тем, кто до конца февраля подключил пакеты услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентам подразделения для состоятельных клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

С начала апреля минимальная сумма перевода составляет $20 тыс., а фиксированная комиссия по исходящим валютным переводам — $300 (или эквивалент в других валютах). Раньше при транзакциях в интернет-банке она составляла 2%, в отделении — 3% от суммы перевода.