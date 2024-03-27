Reuters узнало о проблемах с оплатой за нефть из России в трех странах

Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters. Россия считает незаконными рестрикции Запада

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В последние недели несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников агентства, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Еще четыре источника Reuters сообщили об обработке платежей в течение «недель или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China. В самих финансовых организациях эту информацию не стали комментировать агентству.

«Это [платежи] стало сложно даже для долларовых транзакций. Иногда на выполнение прямой транзакции юань — рубль уходят недели», — сказал Reuters один из трейдеров.

На фоне опасения вторичных санкций США банки просят клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN (содержит десятки тысяч компаний, организаций и частных лиц со всего мира, которые были названы «представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике» Вашингтона) не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа, пишет Reuters.

После начала военной операции на Украине был приостановлен экспорт российской нефти и платежи за нее, но позднее Москва перенаправила из Европы потоки в Азию и Африку, и ситуация нормализовалась, отмечает агентство. В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок с Москвой. Согласно документу, нарушителям грозят полные блокирующие санкции (добавление в список SDN) или ограничения на корреспондентские счета в американских финансовых организациях. «Проблемы возобновились с декабря, после того как банки и компании осознали, что угроза вторичных санкций США реальна», — отмечает один из торговых источников Reuters.

В частности, в конце февраля в логистических компаниях STS Logistics, «ПЭК: Global», Nawinia, Prime Shipping Agency LLC сообщали о проблемах с платежами в Турции и Китае. 21 марта глава компании «Первая группа» Алексей Порошин говорил об отказе нескольких китайских банков принимать платежи из России в юанях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал существование этой проблемы, но отметил наличие необходимого потенциала для преодоления затруднений в торгово-экономических отношениях с Китаем. Он также связал эти проблемы с вторичными санкциями США и ЕС. Песков в том числе рассказывал о диалоге с властями Турции из-за закрытия счетов в банках.

Россия считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены. По словам президента России Владимира Путина, подобные ограничения останутся надолго.