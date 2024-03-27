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Война санкций ,  
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Reuters узнало о проблемах с оплатой за нефть из России в трех странах

Reuters: в банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters. Россия считает незаконными рестрикции Запада
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В последние недели несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным двух собеседников агентства, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Еще четыре источника Reuters сообщили об обработке платежей в течение «недель или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China. В самих финансовых организациях эту информацию не стали комментировать агентству.

«Это [платежи] стало сложно даже для долларовых транзакций. Иногда на выполнение прямой транзакции юань — рубль уходят недели», — сказал Reuters один из трейдеров.

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На фоне опасения вторичных санкций США банки просят клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN (содержит десятки тысяч компаний, организаций и частных лиц со всего мира, которые были названы «представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике» Вашингтона) не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа, пишет Reuters.

После начала военной операции на Украине был приостановлен экспорт российской нефти и платежи за нее, но позднее Москва перенаправила из Европы потоки в Азию и Африку, и ситуация нормализовалась, отмечает агентство. В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок с Москвой. Согласно документу, нарушителям грозят полные блокирующие санкции (добавление в список SDN) или ограничения на корреспондентские счета в американских финансовых организациях. «Проблемы возобновились с декабря, после того как банки и компании осознали, что угроза вторичных санкций США реальна», — отмечает один из торговых источников Reuters.

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В частности, в конце февраля в логистических компаниях STS Logistics, «ПЭК: Global», Nawinia, Prime Shipping Agency LLC сообщали о проблемах с платежами в Турции и Китае. 21 марта глава компании «Первая группа» Алексей Порошин говорил об отказе нескольких китайских банков принимать платежи из России в юанях.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал существование этой проблемы, но отметил наличие необходимого потенциала для преодоления затруднений в торгово-экономических отношениях с Китаем. Он также связал эти проблемы с вторичными санкциями США и ЕС. Песков в том числе рассказывал о диалоге с властями Турции из-за закрытия счетов в банках.

Россия считает санкции Запада нелегитимными и требует их отмены. По словам президента России Владимира Путина, подобные ограничения останутся надолго.

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