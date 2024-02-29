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Война санкций ,  
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Бизнес сообщил об увеличении срока обработки платежей в Турции и Китае

«Ведомости»: бизнес сообщил о росте сроков обработки платежей в Турции и Китае
Сюжет
Война санкций
С начала года российский бизнес столкнулся с ростом ограничений в проведении операций с турецкими и китайскими банками на фоне риска для них попасть под ограничения Запада, это негативно повлияло на сроки обработки платежей
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Средний срок проведения платежей для российских фирм вырос в результате ограничений со стороны нескольких китайских и турецких банков и осуществления платежей через третьи страны, сообщили «Ведомостям» в логистических компаниях STS Logistics, «ПЭК: Global», Nawinia, Prime Shipping Agency LLC.

Крупный участник расчетов с Россией из Турции Nurol Bank ограничил сотрудничество, рассказал собеседник газеты в небольшом российском банке. По словам источника, с его финансовой организацией турецкий банк целиком прекратил расчеты, остальные проводят платежи со значительными задержками и требуют большой пакет документов.

Финансовые операции с Турцией все еще возможны, но их часто проводят через «прокладки» в третьих государствах, из-за чего средний срок одного платежа вырастает с одного до десяти дней, рассказала основатель мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева.

При получении средств из России в феврале с проблемами столкнулись 30% китайских финансовых организаций, с которыми работает Nawinia, рассказал руководитель отдела развития регулярной логистики компании Иван Савушкин. Среди банков, приостановивших операции, он назвал Zhejiang Chouzhou Commercial Bank и Bank of Communications-Xuzhou Huangshan Community Branch.

В Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) добавили, что платежи перестали принимать Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank (CCB) вне зависимости от того, какая система межбанковских переводов используется — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. Пока можно воспользоваться услугами Bank of China, Harbin Bank и других менее крупных, обычно региональных.

Срок проведения платежей вырос с одного до трех дней, но задержки могут длиться до пяти и более — в АЭИ рассказали, что в некоторых случаях они были до 40 дней.

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Фото:Вадим Савицкий / РИА Новости

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С начала года, как рассказали ранее РБК бизнесмены, стали заметны более масштабные, чем раньше, ограничения со стороны турецких банков на проведение платежей, связанных с Россией. Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов отметил, что это связано с декабрьским указом президента США Джо Байдена, который дал Минфину страны полномочия вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок с Москвой. 23 февраля США ввели санкции против нескольких компаний из Турции и Китая за помощь России.

С китайскими банками сложилась похожая ситуация, что и с турецкими. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй объяснил сбои в проведении платежей созданием проблем со стороны «некоторых стран». «Я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — говорил дипломат.

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в середине февраля заявила, что власти знают о сложностях российских компаний с проведением операций через китайские и турецкие банки, проблемы обсуждаются с бизнесом.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Китай платежи
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