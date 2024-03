Несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях

Часть банков Китая возвращают поступающие из России юаневые платежи — прежде проблемы возникали при долларовых переводах. Китайские финорганизации ужесточают требования из-за угрозы вторичных санкций США

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Несколько банков Китая перестали принимать платежи из России в юанях, их клиенты начали получать соответствующие уведомления, банки возвращают транзакции. Об этом «Известиям» сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин.

В числе таких банков Ping An Bank и Bank of Ningbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации, а также Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.

Прежде было известно о прекращении приема долларовых переводов из России многими китайскими банками и задержками в расчетах, но транзакции в национальных валютах продолжались.

Платежи в юанях также отказываются принимать и многие китайские банки с международным участием: местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Bank и другие, добавил Порошин. Однако два собеседника газеты на банковском рынке отметили, что эти организации перестали проводить операции с российскими клиентами еще два года назад после введения международных санкций.

Перечисленные банки из Китая действительно прекратили прием юаневых платежей из России, это произошло примерно с середины января, подтвердил изданию собеседник из российского банковского сектора. Он подчеркнул, что проблема актуально до сих пор. Источник объяснил рестрикции опасением попасть под вторичные санкции и давления со стороны США.

Как рассказал источник газеты в одном из российских банков, его финорганизация по-прежнему проводит расчеты с Китаем, кроме перечисленных банков. Для этого используются международная система SWIFT и ее российский аналог СПФС.

Отказ сразу нескольких банков принимать юаневые платежи усложнит проведение расчетов для компаний из России, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако, отметил он, многие китайские банки все еще проводят расчеты и в рублях, и юанях, в том числе — Bank of China. Он назвал логичной нынешние тенденции, поскольку многие крупнейшие китайские банки имеют в США свои филиалы.

Проблемы в расчетах с Китаем и Турцией начались с конца прошлого декабря, после вступления в силу указа американского президента Джо Байдена. Он разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России. США относят к подсанкционным отраслям технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и производственный. В список товаров, помощь с доставкой которых запрещена, вошли некоторые станки, полупроводниковые и смазочные материалы, тестовое оборудование для микроэлектроники, некоторые оптические системы и т.д. Согласно указу Байдена, банкам-нарушителям могут грозить либо полные блокирующие санкции (добавление в список SDN), либо ограничения на корреспондентские счета в американских финорганизациях.

Как ранее выяснил Bloomberg, в январе китайские государственные банки ужесточили ограничения на работу с клиентами из России. По данным агентства, не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам.

Уже к февралю перестали принимать платежи от российских подсанкционных банков три из четырех крупнейших банков Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, продолжались. В том же месяце «Ведомости» сообщили о прекращении операций с России со стороны крупнейшего банка для российских импортеров. Бизнес подтверждал, что средний срок проведения платежей для российских фирм вырос.

«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Российские власти считают международные санкции против России неэффективными, незаконными и требуют их отменить.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — сказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.