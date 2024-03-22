Bloomberg узнал об отказе Индии от импорта нефти на судах «Совкомфлота»

Из-за американских санкций индийские частные и государственные НПЗ отказываются принимать российскую нефть на крупных танкерах, сообщил Bloomberg. В феврале США ввели блокирующие ограничения против «Совкомфлота» и 14 танкеров

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На текущий момент из-за риска американских санкций все индийские частные и государственные нефтеперерабатывающие заводы отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами «Совкомфлота», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

Среди таких компаний есть и государственная Indian Oil, лидер по нефтепереработке в стране. Нефтепереработчики тщательно проверяют права собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что они не связаны с компаниями, подпадающими под санкции, рассказали собеседники Bloomberg.

Отказ от российской нефти на крупных танкерах последовал за аналогичным шагом частной нефтеперерабатывающей Reliance Industries, о котором стало известно ранее на этой неделе. К другим танкерам, перевозящим российскую нефть, также появилось повышенное внимание, передает Bloomberg, к примеру, два судна несколько недель ожидали разгрузки у берегов Южной Азии.

Reliance Industries — это крупнейшая компания в Индии по рыночной капитализации, которая составляет $236,38 млрд на 22 марта. За последний год она выросла на 27,05%.

В феврале Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров. Компания попала в список SDN, означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам.

Bloomberg пишет, что это произошло в дополнение к более широким мерам, уже введенным с октября в отношении судов, не принадлежащих «Совкомфлоту», и дружественных России компаний за нарушение ценового потолка на российскую нефть в $60 за барр., установленного G7, ЕС и Австралией в декабре 2022 года для третьих стран.

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Индия стала основным покупателем российской нефти после начала военной операции, но ужесточение американских санкций привело к тому, что индийские НПЗ стали искать более дорогую нефть в других регионах, включая США, сообщает агентство. При этом Bloomberg ожидает, что Индия по-прежнему будет закупать большие объемы российской нефти в марте. Так, аналитическая компания Kpler оценивает текущий индийский импорт нефти из России в 1,8 млн барр. в сутки (б/с), что является самым высоким показателем с июля.

США в декабре анонсировали новые инструменты, которые модифицируют институт вторичных санкций в отношении иностранных банков и распространяют эмбарго на товары, произведенные в других странах из российского сырья. До этого все ограничения на импорт в США, которые введены с марта 2022 года (в том числе и в отношении российской нефти), имели сферой действия продукты «российского происхождения». На этом основании США могли импортировать из таких стран, как Индия или Турция, нефтепродукты, произведенные из российской сырой нефти.

После февраля 2022 года скидка на нефть марки Urals к котировке североморской нефтяной смеси North Sea Dated (при ее расчете агентством Argus учитываются в том числе марки Brent и WTI) выросла до $30 за барр. но она в течение 2023 года сокращалась и сейчас составляет около $2-4 за барр. для индийских покупателей, согласно расчетам Bloomberg.