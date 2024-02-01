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Война санкций ,  
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Кремль сообщил о диалоге с Турцией из-за закрытия счетов в банках

Песков: Москва в диалоге с Анкарой по вопросу проблем компаний с банками Турции
Сюжет
Война санкций
Турецкие банки стали массово прекращать обработку платежей из России в начале года, некоторым компаниям из России закрыли счета. Это связано с санкциями США. Песков назвал ситуацию беспрецедентным давлением
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Кремль в курсе проблем, с которыми сталкиваются российские компании и физические лица в банках Турции, Москва контактирует с Анкарой по этому вопросу. Об этом сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает «Радио Маяк».

Источником проблем он назвал «совершенно беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» со стороны США на Турцию, финансовые и другие компании. «Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которое отличает интересам народов двух стран», — добавил Песков.

Массовые проблемы у российских компаний начались с 1 января. Турецкие экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, некоторые турецкие банки отправляли обратно в Россию уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». Турецкие финансовые организации отказывались сотрудничать с российскими, разрывали корреспондентские отношения и приостанавливали обработку платежей без формального закрытия договора.

К 1 февраля у некоторых российских компаний в Турции были закрыты счета, требования для выдачи банковских карт физлицам ужесточили.

Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям
Финансы
Фото:Burak Kara / Getty Images

Перебои связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) — это ведомство вводит санкции со стороны Вашингтона. На вопрос контроля за обходом санкций обращал внимание госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Турцию.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Дмитрий Песков санкции США
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