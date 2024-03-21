Кремль оценил отказ китайских банков принимать платежи из России
У России есть необходимый потенциал для того, чтобы преодолевать затруднения в торгово-экономических отношениях с Китаем, которые связаны с вторичными санкциями США и ЕС, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о трудностях с платежами в юанях, передает корреспондент РБК.
«Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — сказал представитель Кремля.
О том, что несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях, глава компании «Первая группа» Алексей Порошин сообщил накануне «Известиям». По его словам, их клиенты начали получать соответствующие уведомления, а банки стали возвращать транзакции.
Среди таких банков Ping An Bank и Bank of Ningbo, которые занимают 13-е и 15-е места по капитализации в стране, а также Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang. Собеседник издания уточнил, что перечисленные банки прекратили прием юаневых платежей примерно с середины января.
Источник газеты в одном из российских банков подчеркнул, что его финансовое учреждение по-прежнему проводит расчеты с Китаем, кроме перечисленных банков. Для этого применяются международная система SWIFT и ее российский аналог СПФС.
В конце февраля Порошин, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский и близкий к крупному бизнес-объединению источник рассказали «Известиям», что три крупнейших (первое, второе и четвертое места) банка Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.
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В начале февраля «Ведомости» сообщили, что крупнейший китайский банк для российских импортеров Chouzhou Commercial прекратил операции с Россией. Песков в ответ на это заявил, что проблему будут решать в рамках тесного диалога между странами.
Проблемы в расчетах с Китаем начались с конца прошлого года на фоне вступления в силу указа президента США Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых учреждений за нарушение ограничительных мер против России. Согласно документу, банкам-нарушителям грозят полные блокирующие санкции (добавление в список SDN) или ограничения на корреспондентские счета в американских финансовых организациях.
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