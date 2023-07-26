Все о цифровом рубле. Вопросы и ответы

Тестовый запуск цифрового рубля планируется уже в августе 2023 года. Отвечаем на главные вопросы о работе этой технологии: как можно будет получить цифровые рубли, где расплатиться и как перевести

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Закон о цифровом рубле приняли Госдума и Совет Федерации, а 24 июля его подписал президент Владимир Путин. Основные положения документа вступят в силу с 1 августа 2023 года. После этого Банк России и кредитные организации начнут пилотирование технологии с реальными деньгами. РБК объясняет, чем цифровой рубль отличается от обычного, когда он станет доступен всем желающим, как им можно будет расплачиваться и какие риски стоит иметь в виду.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль станет третьей формой денег вместе с наличными и безналичными денежными средствами. Выпускать его будет Банк России в виде цифрового кода. Он же создаст платформу, на которой будут храниться крипторубли. В этом их основное отличие от обычных безналичных рублей — те хранятся именно в коммерческом банке. В случае с цифровым рублем кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему (например, через приложение или сайт).

Цифровой рубль — это инновация, которая призвана сократить издержки при расчетах, писал ЦБ. У технологии есть и антисанкционная направленность: она позволяет организовать прямые расчеты с другими странами, развивающими собственные цифровые валюты, минуя международную систему SWIFT, контролируемую Евросоюзом.

Когда он станет доступен гражданам и бизнесу

ЦБ планирует запустить пилот с реальными цифровыми рублями в августе 2023 года. В нем примет участие ограниченный круг клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций. На сайте регулятора в списке участников пилотной группы указано 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

Проект будет продвигаться поэтапно. Конкретных сроков широкого внедрения цифрового рубля ЦБ не объявлял. «Это масштабный проект, и спешить с широким внедрением мы не планируем. Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен», — указал Банк России. «Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов», — говорила Forbes первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Общедоступных способов попасть в пилотный проект ЦБ не анонсировал.

Как открыть цифровой кошелек

Открыть цифровой кошелек можно будет в приложениях коммерческих банков — они будут выполнять функцию посредника между ЦБ и клиентами. После широкомасштабного запуска технологии доступ к криптокошелькам появится в мобильном приложении любого банка. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России без привязки к конкретной кредитной организации. Также для открытия счета цифрового рубля пользователю необходимо пройти идентификацию через «Госуслуги» и получить простую электронную подпись.

Как пополнить цифровой кошелек и снять с него деньги

Чтобы пополнить цифровой кошелек, необходимо будет перевести на него безналичные рубли в соотношении один к одному. В месяц можно будет перевести не более 300 тыс. руб., говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Для снятия крипторублей их нужно будет конвертировать обратно в безналичные рубли. Поменять наличные деньги на цифровой рубль напрямую не получится, для этого их потребуется внести на счет в банке.

Как совершать переводы

Так же, как и обычные отправления, но только с цифрового кошелька на цифровой кошелек. Нужно открыть приложение банка, войти в цифровой кошелек, выбрать опцию перевода, затем указать получателя из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, а для завершения операции ввести сумму и подтвердить перевод. Перевод поступит мгновенно. По словам Набиуллиной, денежные переводы в цифровых рублях для граждан будут без комиссий.

Как платить

Для оплаты покупок цифровыми рублями нужно будет открыть приложение банка, считать QR-код на кассе магазина, выбрать цифровой рубль из предложенных способов платежей и подтвердить операцию. В перспективе крипторублями можно будет расплачиваться и с помощью бесконтактной технологии NFC.

ЦБ также рассчитывает создать инфраструктуру для расчетов с цифровым рублем в офлайне — без доступа к интернету, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах страны. Сейчас платежи банковской картой проходят только через подключенные к Сети POS-терминалы.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и безналичных рублей

У криптовалюты нет единого эмитента, который нес бы обязательства по ней, а операции с ней можно совершать анонимно. В свою очередь, крипторубль будет выпускать ЦБ, а его пользователи будут проходить идентификацию.

Безналичные рубли хранятся на счетах в коммерческих банках. Для клиентов их использование более выгодно с точки зрения получения дополнительного дохода, так как кредитные организации могут начислять проценты на остаток или кешбэк за безналичные платежи.

Будут ли начисляться проценты за хранение цифрового рубля

Такой опции не предусмотрено. «Цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования», — объяснял ЦБ.

Будет ли начисляться кешбэк

Кешбэк по операциям с цифровым рублем также не предусмотрен. Банки называли отсутствие процентов и кешбэка основным минусом для пользователей.

Станет ли цифровой рубль обязательным

ЦБ на своем сайте указывает, что выбор формы рубля из трех доступных останется за гражданами, а выплаты для бюджетников не будут переводить в цифровые рубли (как, например, переводили их на карты «Мир»).

«Таких планов нет. И сегодня у человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату — наличными в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир». Этот выбор сохранится», — отмечает регулятор. О добровольном использовании цифрового рубля говорила и Набиуллина: «Это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы действительно рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса и они начнут этим пользоваться».

Можно ли украсть цифровые рубли

По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, риски безопасности цифрового рубля будут минимальны. «Технологии, которые используются для создания и обращения цифровой валюты, хорошо изучены. Такие средства платежа уже применяются во многих странах. В России финансовый сектор обладает большим опытом по внедрению новых технологий, поэтому цифровой рубль можно считать хорошо защищенным», — говорит он.

Однако Голованов предупреждает, что будущим пользователям цифрового рубля необходимо учитывать те же риски, что и при использовании безналичных рублей. «Злоумышленники могут получить удаленный доступ и проводить финансовые операции, используя социальную инженерию, фишинг, вредоносное ПО или программы для удаленного доступа. Также пользователя могут обманом убедить самостоятельно перевести цифровые средства на счета злоумышленников, например в рамках различных обманных схем», — перечисляет эксперт.