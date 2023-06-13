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ЦБ заявил о возможности внешних расчетов цифровыми рублями

Банк России и финансовые организации готовы предложить клиентам использование цифрового рубля в рамках пилотного проекта. В дальнейшем цифровой рубль может применяться в трансграничных расчетах, предположили в ЦБ
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Возможность использовать цифровой рубль в трансграничных расчетах при взаимодействии с цифровыми валютами центробанков других стран заложена в платформу цифрового рубля, сообщили РБК в Банке России 13 июня. Внутри России цифровой рубль может быть запущен в обращение по результатам его тестирования в рамках пилотного проекта, который продлится минимум до конца 2023 года. Сейчас регулятор и российские банки готовятся к тестированию цифрового рубля в платежах клиентов.

«Для нас сейчас первоочередная задача — провести пилот с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга реальных клиентов банков из пилотной группы. Мы вместе с банками полностью к нему готовы. Он начнется, как только будет принята необходимая законодательная база. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2021 года Центробанк реализует проект по внедрению цифрового рубля как третьей формы валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. На 2023 год запланированы пилотные операции с реальными цифровыми рублями с привлечением узкого круга клиентов некоторых банков.

В Банке России отметили, что решение о сроках дальнейшего масштабирования цифрового рубля будет принято в зависимости от результатов пилотного проекта. «Пилот продлится как минимум до конца года. Если мы почувствуем, что нужно его продлить, то продлим. Нам крайне важно отработать не только все операции с технической и технологической точки зрения, но и клиентский путь — он должен быть удобный и понятный, чтобы гражданам было комфортно пользоваться цифровыми рублями», — передала пресс-служба банка.

Там отметили, что при проектировании и реализации платформы цифрового рубля учитывалась его возможность использоваться в трансграничных расчетах. «С нашей стороны возможность интероперабельности с платформами цифровых валют других центральных банков заложена», — пояснили в ЦБ.

О том, что цифровой рубль в обозримом будущем может использоваться во внутренних и трансграничных расчетах, а также в бюджетном процессе, говорится в докладе экспертов Столыпинского клуба и банка «Союз». По их оценке, цифровая валюта теоретически может помочь создать замкнутый контур для расчетов России с дружественными государствами и избежать санкций. Если предположить, что цифровой рубль будет запущен в обращение в 2025 году, то в международных расчетах он сможет начать использоваться самое раннее в 2026–2027 годах, утверждают эксперты. Сейчас во всем мире пока известны лишь пилотные проекты трансграничных расчетов государственными цифровыми валютами.

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В середине марта 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий правовую базу для внедрения цифрового рубля. Дата второго чтения, к которому должны быть подготовлены поправки, еще не определена.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
При участии
Иван Ткачёв
цифровой рубль Цифровая валюта ЦБ
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