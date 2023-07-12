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ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме

Россияне для проведения операций с цифровым рублем должны будут зарегистрироваться в ЕСИА и получить простую электронную подпись. В августе ЦБ планирует начать тестирование реальных цифровых рублей с ограниченным кругом банков
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций в цифровом рубле должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись. Об этом говорится в проекте положения Банка России, которое устанавливает правила работы платформы цифрового рубля.

«Физические лица и индивидуальные предприниматели для открытия счета цифрового рубля на платформе цифрового рубля, а также пользователи платформы, являющиеся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для совершения операций с цифровыми рублями должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА, Госуслуги — РБК) и получить ключ простой электронной подписи при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме», — говорится в положении.

ЕСИА обеспечивает доступ для получения государственных услуг в электронном виде, в том числе на портале «Госуслуги». Простая электронная подпись представляет собой логин и пароль, или код из СМС, которые необходимо вводить для подтверждения операции. Ее можно получить при обращении в МФЦ.

РБК направил запрос в ЦБ.

Банк России в августе 2023 года планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными деньгами и на ограниченном круге реальных клиентов 13 банков. Госдума на этой неделе приняла закон о цифровом рубле, который дрлжен вступить в силу с 1 августа 2023 года. ЦБ разрабатывает цифровой рубль с 2020 года. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ, цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Коммерческие банки будут выполнять функцию посредников для предоставления доступа своим клиентам к цифровому рублю. 

Проект положения устанавливает три вида цифровых кошельков — это счет цифрового рубля для банков, счет цифрового рубля для физических лиц и для юридических лиц. В документе подчеркивается, что цифровые кошельки не смогут открывать филиалы иностранных кредитных организаций. На платформе Банка России можно будет совершать перевод цифровых рублей, пополнение цифрового счета, либо снятие цифровых рублей с кошелька.

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Документ также устанавливает правила урегулирования споров, в том числе для «возмещения ущерба». который возник из-за ненадлежащего совершения операций с цифровыми рублями. Пользователи должны будут направить претензию в электронном или бумажном виде в Банк России с описанием ситуации. Банк России должен сообщить о своем решении в течение десяти дней: удовлетворить претензию полностью или частично, отказать в возврате средств, либо запросить дополнительные документы для проверки.

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