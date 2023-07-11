Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 16:53
Шойгу назвал число потерянных Украиной западных танков Политика, 18:09
Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире Экономика, 18:07
Как задержали подозреваемого по делу об убийстве экс-командира подлодки Общество, 18:04
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 17:59
Рогов сообщил о серии взрывов в Токмаке Политика, 17:54
Экс-футболист МЮ и сборной России стал гендиректором казахстанского клуба Спорт, 17:49
В Киеве заявили о национализации активов Дерипаски, Гинера и Ротенбергов Политика, 17:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сериал «Балет» с Бондарчуком: чем он закончился и чего ему не хватило Life, 17:43
В многоэтажке на юго-востоке Москвы взорвался аэрозоль от насекомых Город, 17:30
Шойгу призвал производителя «Тайфунов» нарастить выпуск Политика, 17:27
Пассажирский самолет аварийно сел в Сомали Общество, 17:26
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Политика, 17:24
Почему государству выгодно поддерживать корпоративный ЗОЖ Новая экономика, 17:20
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля Финансы, 17:19
Финансы ,  
0 

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума одобрила в трех чтениях законопроекты о цифровом рубле
Госдума приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля. В пилоте с ним примут участие клиенты и сотрудники банков. Они будут тестировать открытие цифровых кошельков, переводы и платежи с реальными деньгами
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля в России, следует из его карточки на сайте нижней палаты парламента.

Банк России начал разрабатывать цифровой рубль в конце 2020 года, когда выпустил консультационный доклад для общественных обсуждений с участниками финансового и платежного рынков. С 1 апреля 2023 года он рассчитывал начать тестирование цифрового рубля с реальными операциями, однако этот срок пришлось сдвинуть из-за задержки принятия законопроекта, необходимого для внедрения крипторубля.

Как говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в тестировании цифрового рубля с реальными клиентами примут участие 13 кредитных организаций, не раскрыв их названия. При этом на сайте ЦБ в списке участников пилотной группы указано 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

Законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в связи с внедрением цифрового рубля, был внесен в Госдуму в конце 2022 года. В марте 2023 года он был принят в первом чтении. «Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей», — говорится в пояснительной записке. Там также отмечается, что законопроект создает правовые условия для проведения пилотных проектов с цифровым рублем внутри России и с рядом государств ЕАЭС.

Как будет проходить тестирование ЦР на реальных клиентах

Как говорится в материалах о цифровом рубле на сайте Банка России, ЦБ будет внедрять его поэтапно: «Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен. [...] Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников».

Читайте на РБК Pro
Акции каких стран покупать: прогноз Goldman Sachs до 2075 года
Какие компании активнее всех внедряют ИИ — разбор The Economist
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках

Представитель ВТБ рассказал РБК, что тестирование будет проходить в режиме Friends and Family — на ограниченном круге клиентов и сотрудников банков. Банки будут тестировать все основные операции — регистрация и открытие кошелька, его пополнение, вывод средств с цифрового кошелька на безналичный счет, переводы от одного клиента другому, а также платежи и самоисполняемые сделки, добавил руководитель дирекции развития платежного бизнеса Альфа-банка Алексей Матвеев. Самоисполняемые сделки — это аналог смарт-контрактов. Оплата по ним будет проходить автоматически в цифровых рублях на платформе Банка России. Для их проведения необходимо будет заранее прописать условия договора.

Цифровой рубль имеет два преимущества, говорит директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов: «Рассчитываться цифровым рублем в перспективе можно будет офлайн как наличными деньгами, так как операция совершается между двумя цифровыми счетам клиентов на платформе ЦБ РФ. Также цифровой рубль повысит прозрачность целевых платежей: упростит контроль заключенных контрактов, будет использоваться при различных программах господдержки». Еще один плюс новой технологии — это хранение цифрового рубля в Банке России, добавляет директор подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олег Комлик. «Цифровой рубль безопасен с точки зрения рисков лишения банковской лицензии и потери своих средств, потому что деньги хранятся в ЦБ», — объяснил он. Однако, по словам Комлика, из этого вытекает и минус цифрового рубля, так как на эти денежные средства не будет начисляться процентный доход как в ситуации с деньгами на банковском счете.

Как можно будет использовать цифровой рубль

  • После запуска цифрового рубля для всех открыть цифровой кошелек и пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, где открыты счета. При этом цифровой кошелек с крипторублями будет одним, а доступ к нему будет обеспечен через любой банк.
  • Для пополнения цифрового кошелька на него можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному через мобильное приложение банка. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тыс. руб. Чтобы снять крипторубли со счета, их следует также конвертировать в безналичные рубли. Обменять напрямую наличные на цифровой рубль нельзя, сначала нужно будет внести наличные на банковский счет.
  • Для перевода цифровых рублей третьему лицу необходимо войти в цифровой кошелек через мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Операция совершится мгновенно. По словам Набиуллиной, денежные переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными.
  • Для оплаты покупок цифровыми рублями нужно с помощью банковского приложения считать QR-код на кассе магазина, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.
  • Многие другие банковские операции и услуги при работе с цифровым рублем недоступны. По нему не начисляются проценты на остаток, кешбэк, также нельзя будет оформить кредиты или вклады в цифровых рублях.

ЦБ считает, что появление цифрового рубля приведет к росту ставок по банковским счетам, на которых хранятся безналичные деньги. Банкам придется это сделать, чтобы предотвратить излишний переток денег в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах. По оценкам Сбербанка, в цифровой рубль может «перетечь» 2–4 трлн безналичных рублей в течение трех лет после появления новой формы денег. Также, по прогнозам крупнейшего банка, рынку придется потратить не менее 20–25 млрд руб. на создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля. Эта оценка была приведена в конце 2020 года, до ввода масштабных санкций против финансового сектора и ухода западных технологических компаний из России из-за военного конфликта на Украине.

В начале 2023 года эксперты «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) оценили, что российские банки могут потерять от внедрения цифрового рубля до 250 млрд руб. за пять лет. В свою очередь ретейлеры будут экономить на платежах не менее 80 млрд руб. в год. Это произойдет из-за того, что затраты бизнеса на проведение платежей с помощью цифрового рубля снизятся, а банки получают немалый доход за счет высоких межбанковских комиссий при проведении операций с помощью карт.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
цифровой рубль Банк России Денежные переводы платежи
Материалы по теме
В Минфине назвали криптовалюты «злом»
Финансы
В России разработают правила работы криптобирж
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter