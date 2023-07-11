Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля. В пилоте с ним примут участие клиенты и сотрудники банков. Они будут тестировать открытие цифровых кошельков, переводы и платежи с реальными деньгами

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля в России, следует из его карточки на сайте нижней палаты парламента.

Банк России начал разрабатывать цифровой рубль в конце 2020 года, когда выпустил консультационный доклад для общественных обсуждений с участниками финансового и платежного рынков. С 1 апреля 2023 года он рассчитывал начать тестирование цифрового рубля с реальными операциями, однако этот срок пришлось сдвинуть из-за задержки принятия законопроекта, необходимого для внедрения крипторубля.

Как говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в тестировании цифрового рубля с реальными клиентами примут участие 13 кредитных организаций, не раскрыв их названия. При этом на сайте ЦБ в списке участников пилотной группы указано 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

Законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в связи с внедрением цифрового рубля, был внесен в Госдуму в конце 2022 года. В марте 2023 года он был принят в первом чтении. «Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей», — говорится в пояснительной записке. Там также отмечается, что законопроект создает правовые условия для проведения пилотных проектов с цифровым рублем внутри России и с рядом государств ЕАЭС.

Как будет проходить тестирование ЦР на реальных клиентах

Как говорится в материалах о цифровом рубле на сайте Банка России, ЦБ будет внедрять его поэтапно: «Сначала нам нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами, отработать с банками базовые операции (открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду). В дальнейшем круг операций будет расширен. [...] Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников».

Представитель ВТБ рассказал РБК, что тестирование будет проходить в режиме Friends and Family — на ограниченном круге клиентов и сотрудников банков. Банки будут тестировать все основные операции — регистрация и открытие кошелька, его пополнение, вывод средств с цифрового кошелька на безналичный счет, переводы от одного клиента другому, а также платежи и самоисполняемые сделки, добавил руководитель дирекции развития платежного бизнеса Альфа-банка Алексей Матвеев. Самоисполняемые сделки — это аналог смарт-контрактов. Оплата по ним будет проходить автоматически в цифровых рублях на платформе Банка России. Для их проведения необходимо будет заранее прописать условия договора.

Цифровой рубль имеет два преимущества, говорит директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов: «Рассчитываться цифровым рублем в перспективе можно будет офлайн как наличными деньгами, так как операция совершается между двумя цифровыми счетам клиентов на платформе ЦБ РФ. Также цифровой рубль повысит прозрачность целевых платежей: упростит контроль заключенных контрактов, будет использоваться при различных программах господдержки». Еще один плюс новой технологии — это хранение цифрового рубля в Банке России, добавляет директор подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олег Комлик. «Цифровой рубль безопасен с точки зрения рисков лишения банковской лицензии и потери своих средств, потому что деньги хранятся в ЦБ», — объяснил он. Однако, по словам Комлика, из этого вытекает и минус цифрового рубля, так как на эти денежные средства не будет начисляться процентный доход как в ситуации с деньгами на банковском счете.

Как можно будет использовать цифровой рубль

После запуска цифрового рубля для всех открыть цифровой кошелек и пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, где открыты счета. При этом цифровой кошелек с крипторублями будет одним, а доступ к нему будет обеспечен через любой банк.

Для пополнения цифрового кошелька на него можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному через мобильное приложение банка. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ежемесячная сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тыс. руб. Чтобы снять крипторубли со счета, их следует также конвертировать в безналичные рубли. Обменять напрямую наличные на цифровой рубль нельзя, сначала нужно будет внести наличные на банковский счет.

Для перевода цифровых рублей третьему лицу необходимо войти в цифровой кошелек через мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Операция совершится мгновенно. По словам Набиуллиной, денежные переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными.

Для оплаты покупок цифровыми рублями нужно с помощью банковского приложения считать QR-код на кассе магазина, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

Многие другие банковские операции и услуги при работе с цифровым рублем недоступны. По нему не начисляются проценты на остаток, кешбэк, также нельзя будет оформить кредиты или вклады в цифровых рублях.

ЦБ считает, что появление цифрового рубля приведет к росту ставок по банковским счетам, на которых хранятся безналичные деньги. Банкам придется это сделать, чтобы предотвратить излишний переток денег в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах. По оценкам Сбербанка, в цифровой рубль может «перетечь» 2–4 трлн безналичных рублей в течение трех лет после появления новой формы денег. Также, по прогнозам крупнейшего банка, рынку придется потратить не менее 20–25 млрд руб. на создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля. Эта оценка была приведена в конце 2020 года, до ввода масштабных санкций против финансового сектора и ухода западных технологических компаний из России из-за военного конфликта на Украине.

В начале 2023 года эксперты «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России) оценили, что российские банки могут потерять от внедрения цифрового рубля до 250 млрд руб. за пять лет. В свою очередь ретейлеры будут экономить на платежах не менее 80 млрд руб. в год. Это произойдет из-за того, что затраты бизнеса на проведение платежей с помощью цифрового рубля снизятся, а банки получают немалый доход за счет высоких межбанковских комиссий при проведении операций с помощью карт.