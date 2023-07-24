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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Совершать операции с цифровым рублем можно будет при помощи специальной системы, оператором которой станет ЦБ. Храниться крипторубли будут в цифровых кошельках
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля.

Документ утвердил поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам и закрепляют возможность расчетов ими в России. Оператором платформы цифрового рубля будет Центробанк.

ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса — 0,3% от платежа.

Цифровые рубли можно будет завещать, а наследникам — получать их для расходов на похороны наследодателя. Основные положения закона вступят в силу 1 августа.

Цифровой рубль становится третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Храниться она будет в цифровых кошельках, доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и интернет-банки. В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России.

Многие другие банковские операции и услуги при работе с цифровым рублем будут недоступны. По нему не начисляются проценты на остаток, кешбэк, также нельзя будет оформить кредиты или вклады в цифровых рублях.

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ЦБ начал разрабатывать цифровой рубль осенью 2020 года. Законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в связи с его внедрением, был внесен в Госдуму в конце 2022 года, 11 июля нижняя палата приняла его в окончательном чтении.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обещала, что никого не будут «насильно загонять» в цифровой рубль, это добровольная, дополнительная возможность для людей. Она допустила, что массовое внедрение третьей формы национальной валюты начнется в 2025 году.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин цифровой рубль Цифровая валюта Центробанк
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