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Финансы ,  
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ЦБ ускорит тестирование цифрового рубля из-за санкций

Из-за западных санкций Банк России запустит тестирование цифрового рубля на реальных клиентах раньше, чем планировал. Оно начнется меньше чем через год, хотя ранее планировалось начать это в 2024 году
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах начнется уже в 2023 году, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече регулятора с банкирами, передает корреспондент РБК.

«Введение санкций нас на самом деле не то что заставило… Мы приняли это решение добровольно и сознательно. Мы пересмотрели многие планы по внедрению цифровых платформ с точки зрения их ускорения», — сказала Скоробогатова.

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«По цифровому рублю в первую очередь мы планировали начать пилот на реальных операциях и на реальных клиентах с 2024 года. Сейчас, видя, какими темпами мы идем и [что] большая часть пилотных банков находится в тестировании [...], мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы можем начать пилот на реальных клиентах и на реальных операциях», — добавила она.

Разработку цифрового рубля ЦБ анонсировал в конце 2021 года. Это не отдельная криптовалюта, а официальная денежная единица, но в другой форме. Предполагается, что цифровые рубли будут храниться в специальном кошельке в ЦБ, а доступ к нему будут обеспечивать коммерческие банки (через личные кабинеты на сайтах, в приложениях и т.д.). ЦБ рассчитывает, что расплачиваться цифровым рублем можно будет и онлайн, и офлайн. При этом проценты на счета в цифровых рублях зачисляться не будут.

Банки начали тестировать технологию в феврале этого года. В пилотном проекте участвуют 12 кредитных организаций. Изначально не все были готовы к тестированию, но это не должно повлиять на сроки запуска проекта, отмечала Скоробогатова.

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«Взаимодействие Банка России и участников рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент», — указывал ЦБ.

Еще одна задача в рамках технологии цифрового рубля — сотрудничество со странами, которые также будут запускать национальную цифровую валюту, в частности государствами ЕАЭС и СНГ, отметила на встрече с банкирами Скоробогатова. Это в том числе «даст возможность иметь еще один вариант решения вопроса в связи с отключением SWIFT, потому что в этом случае SWIFT не задействуется», объяснила она.

ЦБ увидел в цифровых валютах потенциального конкурента SWIFT
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Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

В начале марте Евросоюз в рамках очередного пакета санкций из-за военной операции России на Украине отключил от SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В начале мая газета Politico сообщила, что Еврокомиссия намерена предложить отключение от SWIFT Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что от системы также планируют отключить Сбербанк.

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