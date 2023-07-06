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В ЦБ назвали сроки введения цифрового рубля для граждан

Первый зампред ЦБ: использование цифрового рубля гражданами возможно в 2025–2027 годах
Цифровой рубль станет доступен гражданам в 2025–2027 годах, рассказала первый зампред ЦБ Скоробогатова. На текущий год планируется тестирование инструмента

Цифровой рубль станет доступным для использования гражданами в 2025–2027 годах, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

«Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 года. <...> Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее», — сказала она, добавив, что «этот и следующий год мы точно будем жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций».

Скоробогатова отметила, что цифровой рубль рассматривается как средство для платежей и переводов по более выгодным тарифам, но не для сбережений — процент на остатки на кошельке Центробанк начислять не будет, также исключается выдача кредита в цифровом рубле.

По ее словам, в использовании нового средства будет лимит только при переводе безналичных средств в цифровой рубль — он составит 300 тыс. руб. «Это позволит банкам прогнозировать, какая доля ликвидности может перетекать в цифровой рубль», — объяснила первый зампред ЦБ.

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом крипторублей будет сам ЦБ. Крипторубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться в цифровых кошельках, открытых на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Коммерческие банки будут посредниками между клиентами и ЦБ — пользователи цифровых рублей смогут проводить с ними операции через приложения или сайты банков.

Оплата с помощью цифровых рублей будет реализована через QR-коды. Чтобы оплатить покупку, надо будет считать QR-код мобильным приложением банка, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Как указано на сайте ЦБ, в перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

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В 2023 году ЦБ должен приступить к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. Для старта проекта регулятор ждет принятие соответствующего законопроекта, который вводит цифровой рубль в правовое поле и в том числе создает условия для его пилотирования. На данный момент законопроект принят в первом чтении.

В тестировании примут участие 13 банков, которые будут проводить операции с цифровым рублем на ограниченном круге своих клиентов и сотрудников. Названия кредитных организаций не раскрываются, при этом на сайте ЦБ в списке участников первой пилотной группы указаны 15 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк и др.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
цифровой рубль Центробанк

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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