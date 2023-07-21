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Финансы ,  
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Набуиллина пообещала никого не «загонять в цифровой рубль» насильно

Набиуллина: никого не будут загонять в цифровой рубль насильно
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это добровольная, дополнительная возможность для людей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы действительно рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться», — сказала глава регулятора.

Банк России в августе 2023 года планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными деньгами и на ограниченном круге реальных клиентов 13 банков. Госдума приняла закон о цифровом рубле, который должен вступить в силу с 1 августа 2023 года.

ЦБ разрабатывает цифровой рубль с 2020 года. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ, они будут храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. При этом доступ к цифровым кошелькам будет возможен и через мобильные приложения банков и интернет-банки.

Проект положения устанавливает три вида цифровых кошельков — это счет цифрового рубля для банков, для физических лиц и для юридических лиц. В документе подчеркивается, что филиалы иностранных кредитных организаций не смогут открывать цифровые кошельки. На платформе Банка России можно будет совершать перевод цифровых рублей, пополнение цифрового счета либо снятие цифровых рублей с кошелька.

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цифровой рубль Эльвира Набиуллина Банк России
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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