ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля

Банк России изучит вопрос о необходимости создания цифровой валюты, которая станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и безналичными средствами. Новая валюта может быть выпущена в виде цифрового кода

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Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который должен стать третьей формой денежных средств и будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями, следует из доклада для общественных обсуждений, который выпустил регулятор.

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точки зрения, которую ЦБ намерен проводить в тесном контакте с обществом, экспертами и участниками финансового рынка. Обратную связь по докладу регулятор ждет до 31 декабря 2020 года.

Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Безналичные деньги граждане хранят на счете в коммерческом банке, который делает об этом цифровую запись, отмечается в докладе ЦБ.

Эмитентом цифрового рубля является ЦБ. Ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк, который открыл счет.

Цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета, указывает регулятор. Безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение к интернету (как пример — не работает из-за этого POS-терминал для принятия карт к оплате).

На счет в банке могут начисляться проценты в отличие от средств в цифровых рублях, пишет ЦБ.

Цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но в отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ — это равноценная форма национальной валюты, подчеркивает регулятор.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила летом 2019 года. Она поясняла, что технологии для таких проектов должны быть зрелыми и надежными, к тому же нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег.