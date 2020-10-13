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ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля

Банк России изучит вопрос о необходимости создания цифровой валюты, которая станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и безналичными средствами. Новая валюта может быть выпущена в виде цифрового кода
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который должен стать третьей формой денежных средств и будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями, следует из доклада для общественных обсуждений, который выпустил регулятор.

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точки зрения, которую ЦБ намерен проводить в тесном контакте с обществом, экспертами и участниками финансового рынка. Обратную связь по докладу регулятор ждет до 31 декабря 2020 года.

Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег

  • Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Безналичные деньги граждане хранят на счете в коммерческом банке, который делает об этом цифровую запись, отмечается в докладе ЦБ.
  • Эмитентом цифрового рубля является ЦБ. Ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк, который открыл счет.
  • Цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета, указывает регулятор. Безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение к интернету (как пример — не работает из-за этого POS-терминал для принятия карт к оплате).
  • На счет в банке могут начисляться проценты в отличие от средств в цифровых рублях, пишет ЦБ.

Цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но в отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ — это равноценная форма национальной валюты, подчеркивает регулятор.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила летом 2019 года. Она поясняла, что технологии для таких проектов должны быть зрелыми и надежными, к тому же нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Цифровой рубль должен стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями, говорится в докладе регулятора. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу.

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ЦБ будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. «При этом цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России», — подчеркивается в документе.

Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн и офлайн-режиме, при этом для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо разработать специальные технологии. «Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», — объясняется в докладе. Также пользователи смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Зачем ЦБ цифровой рубль

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом», — объясняется в докладе.

Использование передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также откроет возможности для развития финансовых услуг и инструментов, считают в ЦБ.

«Банк России также будет принимать во внимание возможные эффекты появления цифрового рубля при проведении политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в стратегии обеспечения информационной безопасности финансовой сферы», — пишет регулятор.

Этапы создания цифрового рубля

Разработка цифрового рубля будет проводиться в несколько этапов, сроки внедрения которых определят позднее, отмечает ЦБ:

  • оценка возможностей и перспектив введения цифрового рубля;
  • определение его концепции с учетом общественных консультаций;
  • пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка его платформы;
  • принятие решения о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля.
Автор
Евгения Чернышова
Банк России Цифровая валюта
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