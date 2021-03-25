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В Тинькофф Банке сменился председатель правления

На место Оливера Хьюза назначили Станислава Близнюка, который работает в банке с момента его открытия. Хьюз назначен исполнительным директором в недавно расширенном совете директоров TCS Group
Тинькофф Банк TCS $56,43 -0,95% Купить
Станислав Близнюк
Станислав Близнюк (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

На должность председателя правления Тинькофф Банка назначили Станислава Близнюка, который сменил на этом посту Оливера Хьюза. Об этом говорится в сообщении банка.

«Станислав Близнюк назначен председателем правления Тинькофф Банка. Это назначение получило все необходимые разрешения регулирующих органов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Оливера Хьюза назначили исполнительным директором в недавно расширенном совете директоров TCS Group (головная структура Тинькофф Банка). Он будет курировать ключевые стратегические инициативы, направленные на совершенствование корпоративного управления и обеспечение роста группы. Вместе с тем он продолжит исполнять обязанности генерального директора TCS Group Holding, отвечая за управление бизнесом и операционную деятельность.

Хьюз возглавлял Тинькофф Банк с 2007 года.

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Станислав Близнюк работает в Тинькофф Банке с момента его открытия. В апреле прошлого года он стал новым председателем совета директоров банка, заменив на этой должности Олега Тинькова, который объявил о том, что у него диагностировали лейкемию. До этого Близнюк занимал пост заместителя председателя правления банка.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Тинькофф Банк Оливер Хьюз
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