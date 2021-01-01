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Бизнес ,  
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Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»

Предложения сторон сделки разошлись на $200 млн, утверждает основатель Тинькофф Банка. Олег Тиньков также признал, что в какой-то момент устал от переговоров
«Яндекс» YNDX ₽5 020,4 -0,12% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что причиной разрыва сделки его TCS Group с «Яндексом» стали стали разногласия по поводу цены актива. ИТ-компания предложила на $200 млн меньше, чем просил бизнесмен, сказал он в интервью телеканалу «Дождь».

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася… <…> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», — сказал Тиньков. По его словам, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» был готов заплатить на $200 млн меньше — $6 млрд. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается»
Финансы
Олег Тиньков

Бизнесмен также признал, что переговоры с ИТ-компанией слишком затянулись. «Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно», — пояснил он свое решение. В марте Тинькову диагностировали острую лейкемию.

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, объявила о возможной сделке с «Яндексом» 22 сентября. Предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна быть профинансирована акциями «Яндекса». После сообщений рынок оценивал потенциал объединения структур в $30 млрд.

Однако уже 16 октября стороны сообщили об остановке переговоров. Тиньков в письме сотрудникам Тинькофф Банка отмечал, что «Яндекс» был заинтересован в поглощении его компании, хотя речь на переговорах об этом не шла. «Мы начали разговор с ОБЪЕДЕНЕНИЯ, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС», — писал бизнесмен.

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, в свою очередь, говорил, что завершению переговоров помешали постоянно возникающие «все новые и новые требования» Олега Тинькова.

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В «Яндексе» словами «мы расстроились» описали срыв сделки с «Тинькофф»
Бизнес
Тигран Худавердян

Уже после срыва переговоров с «Яндексом» Олег Тиньков продал 5,3% своего пакета в TCS Group за $325 млн. Сокращение своей доли в компании он объяснил в том числе личными причинами. «Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — сообщал основатель Тинькофф Банка.

В марте 2020 года стало американский Минюст обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. В интервью «Дождю» Тиньков отказался комментировать перспективы судебного разбирательства, но допустил, что решение по его делу может быть принято в первой половине 2021 года. 

Авторы
Юлия Кошкина, Анастасия Батманова, Анастасия Скрынникова
Олег Тиньков Тинькофф Банк Яндекс
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