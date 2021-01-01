Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»

Предложения сторон сделки разошлись на $200 млн, утверждает основатель Тинькофф Банка. Олег Тиньков также признал, что в какой-то момент устал от переговоров

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что причиной разрыва сделки его TCS Group с «Яндексом» стали стали разногласия по поводу цены актива. ИТ-компания предложила на $200 млн меньше, чем просил бизнесмен, сказал он в интервью телеканалу «Дождь».

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася… <…> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», — сказал Тиньков. По его словам, он просил за банк $6,2 млрд, а «Яндекс» был готов заплатить на $200 млн меньше — $6 млрд. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Бизнесмен также признал, что переговоры с ИТ-компанией слишком затянулись. «Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно», — пояснил он свое решение. В марте Тинькову диагностировали острую лейкемию.

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, объявила о возможной сделке с «Яндексом» 22 сентября. Предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна быть профинансирована акциями «Яндекса». После сообщений рынок оценивал потенциал объединения структур в $30 млрд.