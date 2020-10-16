«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

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TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом» о выкупе интернет-гигантом всего ее акционерного капитала. Об этом говорится в сообщении TCS Group, поступившем в РБК.

«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS.

«Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно», — заявил РБК представитель Тинькофф Банка.

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