Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»

TCS Group, основанная Олегом Тиньковым и чьим основным активом является российский Тинькофф Банк, объявила, что может быть продана «Яндексу». Стоимость потенциальной сделки — $5,5 млрд

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) ведет переговоры о своей продаже «Яндексу», говорится в сообщении TCS, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. «Яндекс» подтвердил эту информацию.

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за трехмесячный период. Кипрская TCS Group является единственным акционером Тинькофф Банка, в холдинг также входит «Тинькофф Страхование» и другие активы.

Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива, следует из сообщения TCS. Компания подчеркивает, что хотя TCS и «Яндекс» намерены осуществить сделку, окончательного решения по ней еще нет, как и окончательных условий продажи. Сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Из сообщения «Яндекса» следует, что сделка должна получить одобрение на собрании акционеров IT-компании.

В конце июня 2020 года «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. IT-компания продала крупнейшему банку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года — предварительная сумма продажи 2,4 млрд руб. В то же время «Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд руб. В конце 2019 года Сбербанк передал «Яндексу» золотую акцию, которой он владел с 2009 года.

Акции «Яндекса» резко подорожали после объявления о переговорах. По состоянию на 20:04 мск бумаги стоили 4680 руб., хотя до сообщения TCS торговались дешевле 4600 руб.