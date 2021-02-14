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Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом

Предприниматель намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией и возрождении передачи «Бизнес-секреты». Он останется акционером Тинькофф-банка, где иногда «присматривает за маркетингом»
Тинькофф Банк TCS $48,15 +0,73% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом сообщает Forbes.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он.

По словам миллиардера, он изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер. Тиньков намерен заняться другими проектами. Так, он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также собирается перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты». Первые выпуски передачи вышли в 2009 году, она выходила с перерывами до 2018 года, отмечает VC.ru. В ней Тиньков брал интервью у предпринимателей, теперь у проекта будет новый формат.

Тиньков сообщил о чуде и полной ремиссии после пересадки костного мозга
Общество
Олег Тиньков

Предприниматель заявил, что останется акционером Тинькофф-банка. По словам Тинькова, сейчас он иногда «присматривает за маркетингом» в компании, но не занимается операционным управлением. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — заявил он, выразив надежду, что доля Тинькофф банка вырастет на российском банковском рынке с текущих 3% до 20%.

Общение в Clubhouse происходят с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах, которые создают участники. Тиньков начал обсуждение своего бизнеса вечером 14 февраля, как передает VC.ru, за первые полчаса число участников встречи с предпринимателем достигло 5 тыс. — это максимум в Clubhouse.

О том, что врачи диагностировали у Тинькова лейкемию, предприниматель сообщил в марте 2020 года. После того как ему не помогла химиотерапия, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга, операция была проведена в июле в Лондоне. В начале декабря Тиньков оценил сроки своего полного выздоровления. Он рассказал, что врачи после операции говорили, что он пойдет на поправку через 100 дней, потом они изменили сроки и заявляли о 200 днях.

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Тиньков задался вопросом о цене своего успеха
Бизнес
Олег Тиньков

Позднее адвокат Тинькова Алекс Бейлин заявил, что уже после пересадки костного мозга у бизнесмена возникли осложнения. Сам Тиньков спустя неделю написал на своей странице в Instagram, что симптомов рака у него больше нет. «У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — отметил он.

После операции предприниматель заявил, что собирается пожертвовать часть своего состояния на создание «Фонда семьи Тиньковых», который займется решением проблем рака крови и развития института донорства в России.

В марте 2020 года американский Минюст обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. В тот момент он решил отказаться от гражданства США и при выходе подал недостоверную налоговую декларацию, согласно которой его доход составляет менее $206 тыс. Слушания по экстрадиции Тинькова в США должны были состояться еще в апреле, однако с тех пор несколько раз переносились. Сам предприниматель в интервью «Дождю» отказался комментировать перспективы судебного разбирательства, но допустил, что решение по его делу может быть принято в первой половине 2021 года.

По данным Forbes, состояние Тинькова оценивается в $4,5 млрд.

Автор
Наталия Анисимова
Олег Тиньков бизнес мотивация
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