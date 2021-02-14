Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом

Предприниматель намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией и возрождении передачи «Бизнес-секреты». Он останется акционером Тинькофф-банка, где иногда «присматривает за маркетингом»

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом сообщает Forbes.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он.

По словам миллиардера, он изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер. Тиньков намерен заняться другими проектами. Так, он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также собирается перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты». Первые выпуски передачи вышли в 2009 году, она выходила с перерывами до 2018 года, отмечает VC.ru. В ней Тиньков брал интервью у предпринимателей, теперь у проекта будет новый формат.

Предприниматель заявил, что останется акционером Тинькофф-банка. По словам Тинькова, сейчас он иногда «присматривает за маркетингом» в компании, но не занимается операционным управлением. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — заявил он, выразив надежду, что доля Тинькофф банка вырастет на российском банковском рынке с текущих 3% до 20%.