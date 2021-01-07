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Бизнес ,  
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Тиньков заявил об историческом моменте у головной компании банка

После конвертации акций TLC Group доля голосов Тинькова сократилась до 35%. Бизнесмен считает, что это важный шаг для будущего компании
Тинькофф Банк TCS $34,63 +4,31% Купить

Олег Тиньков заявил об «историческом моменте» у TLC Group Holding — группы, контролирующей Тинькофф банк. На сайте Лондонской биржи появилось сообщении о снижении доли бизнесмена в группе путем конвертации акций класса В в акции класса А.

В сообщении биржи указывается, что в результате конверсии доля голосующих акций Тинькова сократилась с 84% до 35%.

По словам бизнесмена, эти изменения стали важным шагом на пути преобразования TLC Group в публичную компанию. «Я думаю, что это будет хорошо для всех. Теперь каждая акция имеет одинаковый вес», — сказал он.

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Бизнес
Олег Тиньков

По словам Тинькова, сегодняшнее сообщение открывает путь к новым серьезным изменениям, о которых будет объявлено в ближайшие несколько месяцев.

В конце прошлого года Тиньков продал 5,3% своего пакета в TCS Group за $325 млн. Сокращение своей доли в компании он объяснил в том числе личными причинами.

«Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», — сообщил основатель Тинькофф Банка.

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В марте 2020 года американский Минюст обвинил банкира в сокрытии сведений об активах на $1 млрд и полученной прибыли после проведения IPO TCS Group в 2013 году. В интервью «Дождю» Тиньков отказался комментировать перспективы судебного разбирательства, но допустил, что решение по его делу может быть принято в первой половине 2021 года.

Автор
Артем Филипенок
Олег Тиньков Лондонская биржа
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