Тиньков заявил об историческом моменте у головной компании банка

После конвертации акций TLC Group доля голосов Тинькова сократилась до 35%. Бизнесмен считает, что это важный шаг для будущего компании

Олег Тиньков заявил об «историческом моменте» у TLC Group Holding — группы, контролирующей Тинькофф банк. На сайте Лондонской биржи появилось сообщении о снижении доли бизнесмена в группе путем конвертации акций класса В в акции класса А.

В сообщении биржи указывается, что в результате конверсии доля голосующих акций Тинькова сократилась с 84% до 35%.

По словам бизнесмена, эти изменения стали важным шагом на пути преобразования TLC Group в публичную компанию. «Я думаю, что это будет хорошо для всех. Теперь каждая акция имеет одинаковый вес», — сказал он.

По словам Тинькова, сегодняшнее сообщение открывает путь к новым серьезным изменениям, о которых будет объявлено в ближайшие несколько месяцев.