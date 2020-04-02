Тиньков сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка

Олег Тиньков покинет пост председателя правления Тинькофф Банка в течение ближайших нескольких недель и передаст свои акции в семейный траст. Об этом говорится в его официальном заявлении, поступившим в РБК.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил свое решение Тиньков.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года», — сказал он.

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