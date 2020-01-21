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Финансы ,  
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Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

Рост рынка акций в последние дни мог быть связан со сменой правительства, а также с планируемым ростом социальных выплат, считают аналитики. Но это первая реакция, вскоре инвесторы переориентируются на результаты работы кабмина
Фото: Олег Яковлев / РБК

Смена российского правительства стала новым катализатором роста российского рынка акций, пишут в обзоре аналитики Альфа-банка. На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Состав нового правительства пока неизвестен, Мишустин обещал представить его в ближайшее время.

Основные индексы российского фондового рынка в понедельник, 20 января, обновили очередные максимумы на фоне сильных скачков отдельных бумаг: индекс Мосбиржи достиг исторического пика (3226 пунктов), а индекс РТС — многолетнего, с марта 2012 года (1651 пункт). Закрылись они на уровнях 3220 пунктов и 1647 пунктов соответственно — против 3197 и 1638 на закрытии пятницы, 17 января.

«После того как на прошлой неделе произошла отставка правительства и Михаил Мишустин был назначен на пост нового премьер-министра, основной драйвер роста российского рынка акций сместился к внутрироссийским политическим изменениям. Рынок с нетерпением ожидает объявления нового состава правительства — по информации в СМИ, [помощник президента] Андрей Белоусов займет пост первого заместителя премьер-министра», — пишут аналитики Альфа-банка. При этом в 2018 году Белоусов предлагал Путину изъять у ряда металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» 513,7 млрд руб. в качестве сверхдоходов на выполнение майского указа, но позднее чиновники отказались от этого плана.

Ожидается, что новое правительство сосредоточится на поддержке экономического роста, отдавая приоритет нацпроектам и социальным программам, продолжают аналитики Альфа-банка.

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«Замена прежнего не слишком деятельного премьера на новое лицо вполне может возбудить надежды инвесторов на более продуктивную деятельность правительства. Тем более когда нового председателя правительства называют технократом, связанным с внедрением цифровых технологий», — рассуждает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Мишустину придется сосредоточиться на реализации нацпроектов, с которыми связаны ожидания по ускорению роста экономики и запуск которых долго пробуксовывал, продолжает он: «На этом фоне первая реакция биржевых игроков выглядит естественно. Но впоследствии они все же будут обращать больше внимания на результаты деятельности нового правительства».

«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.

«Рынок однозначно отреагировал на новое правительство интересом к розничным сетям, металлургам, строителям. Поэтому новое правительство можно назвать одним из факторов роста рынка, но все же его рекордный взлет связан с переоценкой доходности относительно рынка облигаций и ставки ЦБ», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Однако не все эксперты согласны с тем, что новый премьер и отставка правительства стали «драйвером» роста рынка акций. «Смена правительства ни при чем, — возражает гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев. — На рынках очень много свободных денег. В начале января был рекордный приток средств иностранных портфельных инвесторов, параллельно с ними на рынок пришли российские инвесторы. Мы наблюдаем ажиотажную покупку (жадность победила страх) и так называемую «инфляцию активов».

Какие акции могут выиграть от нового правительства

  • Как отмечает Кочетков, от нового правительства ждут ускорения реализации масштабных программ, включая инфраструктурное строительство. А меры по повышению благосостояния населения, объявленные в послании Федеральному собранию, в том числе рост пособий для бедных семей с детьми, «обнадеживают» в части розничного потребления.
  • За неделю на 16% выросли акции UC Rusal, на 9% — ММК, на 8,6% — «Норникеля», на 4% — «Северстали» и НЛМК, перечисляет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Главная причина — спекуляции о том, что после назначения нового премьера и правительства ускорится процесс оптимизации расходов на инфраструктурные проекты», — поясняет он.
  • На 2% выросли акции «Яндекса». Этому предшествовали слова Мишустина о компании: на встрече с КПРФ перед своим назначением на пост премьера он похвалил «Яндекс» и пообещал ему поддержку.
  • Социальные предложения Владимира Путина вызвали «особенный рост компаний потребительского сектора: так, акции «Детского мира» прибавили 11%, а бумаги «Магнита» увеличились в стоимости на 9%», замечают в обзоре аналитики УК «Система Капитал».
  • В основном от смены правительства выиграют компании, связанные с инфраструктурными проектами, из публичных — прежде всего металлурги, а также ИT-компании, указывает Луцко.
  • На этой неделе ралли на рынке акций продолжится и спросом будут пользоваться бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в частности «Магнита», «Детского мира», Группы ЛСР, считают аналитики Альфа-банка, а также «Яндекса».
Автор: Татьяна Ломская
Теги: Михаил Мишустин, рынок акций
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