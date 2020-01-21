Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

Рост рынка акций в последние дни мог быть связан со сменой правительства, а также с планируемым ростом социальных выплат, считают аналитики. Но это первая реакция, вскоре инвесторы переориентируются на результаты работы кабмина

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Смена российского правительства стала новым катализатором роста российского рынка акций, пишут в обзоре аналитики Альфа-банка. На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Состав нового правительства пока неизвестен, Мишустин обещал представить его в ближайшее время.

Основные индексы российского фондового рынка в понедельник, 20 января, обновили очередные максимумы на фоне сильных скачков отдельных бумаг: индекс Мосбиржи достиг исторического пика (3226 пунктов), а индекс РТС — многолетнего, с марта 2012 года (1651 пункт). Закрылись они на уровнях 3220 пунктов и 1647 пунктов соответственно — против 3197 и 1638 на закрытии пятницы, 17 января.

«После того как на прошлой неделе произошла отставка правительства и Михаил Мишустин был назначен на пост нового премьер-министра, основной драйвер роста российского рынка акций сместился к внутрироссийским политическим изменениям. Рынок с нетерпением ожидает объявления нового состава правительства — по информации в СМИ, [помощник президента] Андрей Белоусов займет пост первого заместителя премьер-министра», — пишут аналитики Альфа-банка. При этом в 2018 году Белоусов предлагал Путину изъять у ряда металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» 513,7 млрд руб. в качестве сверхдоходов на выполнение майского указа, но позднее чиновники отказались от этого плана.

Ожидается, что новое правительство сосредоточится на поддержке экономического роста, отдавая приоритет нацпроектам и социальным программам, продолжают аналитики Альфа-банка.