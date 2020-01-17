Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

И.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в кабинет Михаила Мишустина, рассказали источники РБК

Ольга Голодец и Константин Чуйченко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Чуйченко — давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, они вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 2008 году он стал помощником президента Дмитрия Медведева и возглавил контрольное управление в администрации президента, которое следит, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения главы государства. Спустя десять лет — в 2018 году — Чуйченко возглавил аппарат правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера.

И.о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также покинет правительство, сообщили РБК три источника, близкие к подавшему в отставку правительству. Ее полномочия могут быть перераспределены между другими вице-премьерами в новом правительстве, уточнил собеседник РБК. Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера. Голодец курирует строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке. Главный подрядчик проекта на 120 млрд руб. — «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов, сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.