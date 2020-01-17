Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
NYT узнала о проверке Минюстом причастности экс-главы ФБР к утечкам в СМИ Политика, 17:22 На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы Общество, 17:20 Росавиация за 3 дня изучит причины посадки SSJ100 на недостроенную полосу Общество, 17:19 Мишустин назначил своего преемника на посту главы ФНС Политика, 17:18 Самарский губернатор пригрозил проверками после разрешения охоты на собак Общество, 17:16 Акции «Русала» взлетели на 10% в отсутствие новостей Quote, 17:14 Михельсон продал все личные акции НОВАТЭК за €257 млн Бизнес, 17:14 Чего хотят от нанимателей синие воротнички Pro, 17:13 Как инвесторам не обжечься на цифровых стартапах — Bloomberg Pro, 17:12 РФС заподозрил трех футболистов в ставках на свои клубы Спорт, 17:01 Netflix вложит более $17 млрд в контент в 2020 году Стиль, 16:57 Погода в Москве второй день подряд побила рекорд по теплу за 95 лет Общество, 16:46 Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство Экономика, 16:38 На трассе в Новосибирской области в ДТП столкнулись девять машин Общество, 16:36
Экономика ,  
0 

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

И.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в кабинет Михаила Мишустина, рассказали источники РБК
Ольга Голодец и Константин Чуйченко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Чуйченко — давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, они вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 2008 году он стал помощником президента Дмитрия Медведева и возглавил контрольное управление в администрации президента, которое следит, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения главы государства. Спустя десять лет — в 2018 году — Чуйченко возглавил аппарат правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера.

«Требователен к себе и подчиненным»: кто такой Михаил Мишустин
Фотогалерея 

И.о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также покинет правительство, сообщили РБК три источника, близкие к подавшему в отставку правительству. Ее полномочия могут быть перераспределены между другими вице-премьерами в новом правительстве, уточнил собеседник РБК. Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера. Голодец курирует строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке. Главный подрядчик проекта на 120 млрд руб. — «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов, сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.

Новым помощником президента вместо Белоусова может стать министр экономического развития Максим Орешкин, передавал Bloomberg со ссылкой на два источника.

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
Фотогалерея 

И.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, сообщили три источника РБК, близких к правительству. Голикова курировала подготовку и отбор конкретных мер «социальной» части послания президента Федеральному собранию. «Логично, что она продолжит работу и займется его реализацией», — уточнил один из собеседников.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после того как президент Владимир Путин завершил послание к Федеральному собранию. Это решение он объяснил необходимостью предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые нужны для изменения Конституции и реформы политической системы страны.

На должность премьер-министра президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. 16 января Госдума поддержала кандидатуру Мишустина. В тот же день Путин назначил его новым премьер-министром России.

Авторы: Петр Канаев, Наталья Галимова, Юлия Старостина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter