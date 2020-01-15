Путин предложил план выхода из «демографической ловушки»

При рождении второго ребенка семьям, получившим маткапитал на первого, добавят еще 150 тыс. руб. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 руб. Те, семьи, где один ребенок к началу 2020 года уже был, при рождении второго получат сразу 616 617 руб. Сумма будет индексироваться на инфляцию в течение действия программы;

После рождения третьего ребенка семьи могут получить от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита;

Суммарно молодые семьи смогут потратить на улучшение жилищных условий более 1 млн руб. «Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», — отметил Путин;

Семьи с детьми от трех до семи лет, живущие на доходы ниже прожиточного минимума на человека, получат право на ежемесячную выплату. Размер выплаты будет зависеть от уровня прожиточного минимума в регионе: в 2020 году такие семьи получат в среднем 5,5 тыс. руб. (50% ПМ), а с 2021 года — в среднем 11,5 тыс руб. на ребенка.

Расскачка на 5-6 лет

Ожидать роста суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году, как поручил президент, вряд ли стоит, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Какое-то время уйдет на «раскачивание» — население должно оценить будущие финансовые поступления, далее требуется время уже непосредственно на беременность женщин и рождение детей. Это может растянуться на 5-6 лет, рассуждает он. Затем, как правило, наступает обратный процесс — население уже «привыкает» к выплатам, растут цены и запросы.

При принятии решения о рождении второго ребенка семья всегда думает о жилищных условиях: маткапитала на первого ребенка даже при условии увеличения его размера при появлении второго недостаточно для покупки достойной квартиры, а при низких доходах накопить самостоятельно не получится, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Для сокращения бедности необходимо обеспечить рост реальных зарплат и поддерживать нуждающиеся семьи на протяжении всего жизненного цикла: предоставлять социальное жилье многодетным семьям, вводить налоговые вычеты и целевые платежи на образование детей, полагает он.

По оценкам Минэкономразвития, пакет озвученных президентом мер приведет к дополнительному росту реальных располагаемых расходов населения примерно на 0,5 процентного пункта уже в 2020 году, то есть доходы россиян вырастут на 2% (против 1,5% в действующем прогнозе министерства). Уровень бедности же может сократиться до 10,4% (по сравнению с ориентиром в 11,7% без учета объявленных инициатив). В целом пакет экономических стимулов направлен на преодоление «ловушки слабого спроса»: Минэкономразвития рассчитывает, что финансовая поддержка семей позволит им нарастить потребительские расходы (причем преимущественно на отечественные товары), а налоговые льготы для бизнеса обеспечат рост доходов работников соответствующих предприятий.

Но снижение уровня бедности не будет значительным, полагает проректор Государственного университета управления Ксения Екимова, поскольку во многих малоимущих семьях дети уже пошли в школу, и они не смогут претендовать на пособие. По данным за девять месяцев 2019 года за чертой бедности живут 19,2 млн россиян, или 13,1% населения.

Питание в школах и целевой прием в медвузы

Путин также предложил бесплатно обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс, для этого предполагается направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В регионах, где уже есть инфраструктура для этих целей, питание начнет поступать уже с 1 сентября 2020 года, во всех остальных с 1 сентября 2023 года. Для классных руководителей президент поставил задачу с 1 сентября ввести специальную доплату не менее 5 тыс. руб за счет федерального бюджета при сохранении всех действующих выплат.

На фоне прогнозируемого роста числа выпускников школ, глава государства призвал увеличить количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь в региональных, где «сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров». Для решения проблемы обеспечения регионов кадрами Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы: в новом учебном году 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% мест по направлению педиатрия станут целевыми (с обязательством студента в будущем работать в определенном месте). Квоты на целевой прием должны сформировать регионы, они должны предоставить выпускникам и гарантию трудоустройства.

По мнению члена президиума ученого совета Сеченовского университета и главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье увеличение квоты на целевые места повлечет за собой рост конкурса для поступающих не по целевому принципу. Как сообщила РБК ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун озвученные доли «вполне реальны». «У нас свыше 80% контрольных цифр приема ориентированы на целевое обучение», — сказала она.

Наращивание инвестиций в регионах

Президент в послании предложил и усилить меры для запуска «нового инвестиционного цикла»: увеличить долю инвестиций в ВВП с 21% до 25% к 2024 году — одна из ключевых задач майского указа.

Регионам предлагается компенсировать две трети выпадающих доходов из-за инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. С 2017 года регионы могут вводить трехлетнюю льготу по этому налогу, чтобы бизнес мог уменьшить налог на часть расходов (до 90%) на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства. Но регионы редко вводят льготу, так как теряют поступления в бюджет, констатировал президент. Еще в 2018 году льгота действовала лишь в двух регионах, сейчас — почти в половине (39) субъектов.

Компенсации подтолкнут остальные регионы вводить инвестиционный вычет, сказал РБК глава комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Ранее «Деловая Россия» предлагала возмещать регионам 100% выпадающих из-за вычета доходов, а также при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не учитывать такие выпадающие доходы. Предложение президента является вполне разумным компромиссом, поскольку регионы фактически софинансируют инвестиции, в расчете на будущий рост экономики субъекта, считает Никитин.

Цена инициатив

По оценкам Минэкономразвития, в 2020 году темпы роста ВВП только за счет объявленных президентских мер увеличатся с 1,7 до 2%. Учитывая низкие темпы экономического роста, это существенная прибавка. Дополнительный эффект на рост инвестиционной активности составит 1 п.п. — 6% роста вместо 5%.

Высокопоставленные чиновники разошлись в оценке стоимости объявленных мер для бюджетной системы.

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что в первый год на реализацию инициатив потребуется 400–450 млрд руб., в последующие годы — больше;

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил стоимость мер в 400–500 млрд руб. в год и добавил, что на его памяти прозвучавшее послание «самое дорогое»;

Минэкономразвития представило расчеты, согласно которым, стоимость ключевых мер из послания (пособие для малоимущих семей, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний) составит 0,3 трлн руб. в 2020 году, а начиная с 2022 года — более 0,6 трлн руб.

По оценке Силуанова, на одни только выплаты малообеспеченным семьям на детей понадобится 160–170 млрд руб. в год. Специальные доплаты классным руководителям в школах (не менее 5 тыс. руб. из федерального бюджета) обойдутся в 80 млрд руб. с 2021 года, сказал ТАСС помощник президента Андрей Белоусов.

Для финансирования «самого дорогого» послания президента предлагается задействовать резервы федерального бюджета и меры по улучшению администрирования доходов. В бюджете ежегодно образуются переходящие остатки неиспользованных средств — например, по итогам 2018 года они составили около 800 млрд руб. Кроме того, власти будут продолжать бороться с теневыми схемами по уклонению от налогов, сказал Силуанов. Поступления налогов и сборов по линии ФНС ежегодно растут быстрее инфляции, в основном благодаря мерам по обелению экономики и улучшению налогового администрирования, говорил глава ФНС и предложенный Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин. Также предложенные меры частично будут профинансированы за счет региональных бюджетов, но в какой мере, пока не ясно.