Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

Интерес иностранцев. В период низких процентных ставок инвесторы по всему миру ищут более доходные активы, и российские компании выглядят крайне привлекательно за счет сильных финансовых показателей, хороших денежных потоков и ослабления геополитической напряженности, считают аналитики АТОНа и ждут роста индекса РТС на 15–20%.

Потенциал снижения ключевой ставки ЦБ близок к исчерпанию, отмечает Донец (эксперт ждет всего одного снижения на 25 б.п., до 6%). А дальнейшего повышения суверенного рейтинга России не предвидится. Поэтому рынок акций продолжит расти, но уже не так существенно, как в прошлом году.

Дивиденды. В 2019 году дивидендная доходность российских акций в среднем была около 7%. Ожидаемая доходность на 2020 год составляет около 7,1%, отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, а в АТОНе полагают, что она будет на уровне 7,3%.

Потенциал увеличения дивидендных выплат, в том числе «голубыми фишками», недооценен, как и фундаментальные показатели российского фондового рынка, оптимистичен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: аналитики банка оценивают справедливую стоимость фондового рынка в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи вместо текущих 3100.

В 2020 году дисконт российского фондового рынка к развивающимся рынкам (по показателю P/E — цена акции к прибыли на акцию) сократится, а дивидендная доходность составит приблизительно 6,25–6,5%, но все равно останется высокой по сравнению с мировыми аналогами и рублевыми облигациями, прогнозирует аналитик Газпромбанка Илья Фролов.

Приток российских инвесторов. Основным фактором роста рынка акций в 2020 году станет приток капитала частных российских инвесторов как минимум на 500 млрд руб. по итогам года, считает Фролов. Российский рынок поддержат также улучшение качества корпоративного управления, высокая дивидендная доходность и, возможно, увеличение числа первичных размещений, отмечает Вайсберг.

Перегрет ли рынок акций Долларовый индекс РТС вырос стремительно благодаря макроэкономической стабильности и позитивной геополитической конъюнктуре, замечает президент «Финама» Владислав Кочетков. Рынок вырос слишком сильно и уже кажется перегретым, есть существенные риски коррекции — он может просесть на 20–25%, полагает эксперт. Российский рынок можно назвать перегретым, но лишь в техническом плане, считает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер»: по фундаментальным параметрам его даже дорогим назвать нельзя. Дивидендная доходность российских акций сейчас сравнима с ключевой ставкой ЦБ, а вот ожидаемая заметно ее превосходит. «Поэтому небольшая техническая коррекция рынку вряд ли повредит, но считать ее разворотом долгосрочной тенденции переоценки российских активов будет слишком поспешно», — заключает эксперт.

Что может развернуть рынок

Рост рынка в 2020 году будет зависеть от того, что будет происходить на мировых биржах. 2019 год стал достаточно успешным для мировых финансовых рынков, однако 2020-й на фоне президентских выборов в США и угрозы очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином может принести на глобальные биржи повышенную волатильность и усилить риски глубокой коррекции широкого класса активов, предупреждает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

В 2019 году Федеральная резервная система (ФРС) США развернулась в сторону более мягкой и стимулирующей политики, напоминает он: в результате на российских фондовых и долговых площадках был зафиксирован рекордный приток денег иностранных фондов. Однако при резкой смене конъюнктуры эти фонды будут ликвидировать длинные позиции, и тогда уже в первом полугодии рубль ослабнет, а индексы РТС и Мосбиржи упадут до 1400 и 2850 пунктов соответственно. Дальнейшие события будут зависеть от итогов выборов в США: если действующий президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, оба индекса к концу 2020 года, после коррекции, установят новые максимумы, если же он потерпит фиаско, глобальные биржи, включая российские, ждет неминуемое снижение, которое может перерасти в начало «медвежьего» рынка.

Если США и Китай, подписав первую фазу торговой сделки [предполагает отмену ввода новых взаимных пошлин], начнут продвигаться в разрешении наиболее острых проблем второй части, то в 2020 году фондовые рынки, включая российский, могут продолжить расти приблизительно на 10–15%, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Если этого не произойдет, существенно возрастет вероятность рыночной коррекции и рынки вырастут не более чем на 5–7%.

Во второй половине 2020 года начнут реализовываться накопленные в мировой экономике и политике риски, прогнозирует гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев: риски долгового кризиса из-за беспрецедентного уровня накопленных в мировой экономике долгов в 320% от глобального ВВП, геополитические риски, риски рецессии в ЕС и Японии, риски возобновления торговой войны США и Китая. «Президентские выборы в США — это целый инкубатор «черных лебедей», — предупредил Лосев. Речь идет и о санкциях, и о спорах с ФРС, и об экономических и налоговых инициативах партий, которые могут вызвать отток инвесторов из акций и спровоцировать обвал индексов. Поэтому фондовые рынки по всему миру ждет негативная коррекция — в частности, российский, по его прогнозам, упадет на 10%.