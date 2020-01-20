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Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 3210 пунктов.

Согласно данным торговой площадки, максимальное значение составило 3 213,81 пункта.

По состоянию на 10:25, индекс Мосбиржи составляет 3 208,03 пунктов (+0,34%).

Ранее опрошенные РБК эксперты сообщили, что в 2020 рост рынка российских акций существенно замедлится. Так, если в 2019 году индекс Мосбиржи вырос на 29%, а долларовый индекс РТС — на 45% из-за укрепления рубля, то в этом году прогноз аналитиков гораздо скромнее: рост на 8,7% и 10,2% соответственно.

Материал дополняется

Теги: Мосбиржа, индекс, рекорд
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