Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

Василий Поздышев курировал департамент финансового оздоровления в ЦБ и отвечал за работу с Агентством по страхованию вкладов

Василий Поздышев (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост главы совета директоров, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Поздышев пришел в ЦБ в 2012 году, до 2014 года он возглавлял департамент банковского регулирования. С 2014 года работал в должности заместителя председателя ЦБ, с июня 2015 года стал членом совета директоров банка.

Василий Поздышев в соответствии со штатным распределением обязанностей (*pdf) уже сейчас курирует работу созданной ЦБ управляющей компании ФКБС и отвечает за вопросы финансового оздоровления банков. В его введении — разработка подходов в сфере банковского надзора и регулирования, а также реализация мер по снижению системных банковских рисков. Кроме того, Поздышев отвечает за взаимодействие ЦБ с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) по вопросу работы временных администраций в санируемых банках. Организационно он подчиняется первому заместителю главы регулятора Дмитрию Тулину.

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