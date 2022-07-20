ЦБ предложил резко ограничить доступ россиян к иностранным акциям

Предлагается разрешить торговать ими только квалифицированным инвесторам. Порог активов для получения этого статуса регулятор предложил поднять с 6 млн до 30 млн руб., тестирование решено сделать более сложным

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ЦБ предложил временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумаги — они будут доступны только квалифицированным. Регулятор объяснил это «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов», говорится в сообщении ЦБ.

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг», — заявили в ЦБ, отметив, что ограничения не коснутся бумаг Минфина и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также эмитентов, которые ведут экономическую деятельность в стране.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на пресс-конференции, посвященной инициативам регулятора, объяснил решение «рисками принципиально новой природы — рисками учетной инфраструктуры», которые непонятны неквалифицированным инвесторам. «В настоящий момент времени подобные сделки являются потенциально чрезвычайно рискованными и продолжение увеличение позиций инвесторов влечет увеличение рисков, последствиями которых неквалифицированный инвестор не может управлять и, к сожалению, ни рынок, не регулятор не может ему в этом помочь», — считает Мамута. Он пояснил, что эти риски возникают не на российской стороны, поэтому влиять на них можно «очень и очень ограниченно».

Те, кто сейчас признан квалифицированным инвестором, смогут сохранить этот статус, заверил Мамута.

Что конкретно предлагает Банк России

увеличить с 6 до 30 млн руб. размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора.

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При этом учитываться будут только ликвидные активы, а именно деньги, ликвидные ценные бумаги, а также требования к банку выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла и активы, поступившие на счет по сделка репо. Квартира, «доставшаяся в наследство от бабушки», в расчет не войдет, уточнил Мамута.

Именно инвесторы, которым удалось стать квалифицированными благодаря большому объему активов (другой вариант получения статуса — прохождение теста), «не до конца понимают, что произошло» на фондовом рынке, подчеркнул директор департамента ЦБ: «За последние полгода мы получили массу жалоб от квалифицированных инвесторов, которые говорят, что они фактически не осознавали свою квалификацию, и это один из значимых сигналов, на основании которого сформулированы данные предложения».

В ЕС имущественный ценз для квалифицированного инвестора составляет 500 тыс. евро в ликвидных активах, привел пример Мамута. Из 30 млн руб. планируют вычитать обязательства инвестора перед брокером, возникшие в результате торговли с плечом.

пересмотреть максимальный размер доступного неквалифицированного инвесторам «кредитного плеча» и ввести обязательное уведомление о рисках при сделках с использованием заемных средств.

Начинающие инвесторы «не всегда осознают потенциальный риск торговли с плечом и в итоге не только несут потери, но и остаются с долгами по маржинальным сделкам», отмечает ЦБ. Он привел статистику 11 крупнейших брокеров, согласно которой с конца февраля (то есть после обвалов рынка на фоне начала военной операции на Украине и санкций) долги клиентов перед брокерами достигли 2,5 млрд руб. по 27,8 тыс. портфелей.

усовершенствовать тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов.

Число вопросов в тесте будет увеличено, также будут введены интервалы между попытками пересдачи.

создать единые реестры квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование.

Регулятор обсудит эти идеи с законодателями, участниками рынка и правительством. «Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов», — говорится в сообщении Центробанка. По словам Мамуты, необходимые изменения в законодательство, вероятно, рассмотрят в осеннюю сессию Госдумы.

Всего в России 24,7 млн человек имеют брокерские счета, и у 5 млн из них есть заблокированные активы. Только акций у физлиц заблокировано на сумму 320 млрд руб., сообщается в презентации ЦБ.

Ограничения будут действовать, пока ЦБ не придет к выводу, что риски хранения иностранных ценных бумаг снизились, или не поймет, как им управлять, подчеркнул зампред Банка России Филипп Габуния: «Предсказать, когда ситуация нормализуется, в настоящее время очень сложно. Сейчас очень большая зона неопределенности, в том числе для финансовых посредников и инфраструктурных организаций». Ситуация, что инвесторы начнут работать напрямую с иностранными брокера (не подчиняются регулированию ЦБ), возможна, но регулятор не ждет массового перевода. Габуния уточнил, что Банк России будет работать с отечественными брокерами, «чтобы не возникало каких-то мостиков того, что через наших профучастников будут по смыслу продаваться услуги иностранного брокера».

Что привело к ограничению инвестиций в иностранные акции

С первыми ограничениями на проведение операций с иностранными акциями российские инвесторы столкнулись в начале марта. Внешние западные контрагенты временно остановили операции с компаниями из России, и российские брокеры вынуждены были приостановить торговлю иностранными бумагами, рассказывали РБК в «Атоне». Сделки, заключенные до остановки операций, проводились западными компаниями в ручном режиме, со значительным временным лагом. 4 марта информацию о блокировке расчетов по иностранным ценным бумагам, которые проводились через европейские клиринги Euroclear и Clearstream подтвердили в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Одновременно с проведением сделок по иностранным бумагам европейские клиринги остановили перечисление всех доходов в адрес российских инвесторов. Так, в конце марта стало известно, что они не получили средства от погашения евробондов Минфина. В результате на счетах иностранных клирингов скопился значительный объем денежных средств российских инвесторов. Euroclear в своем отчете за первый квартал 2022 года писал об увеличении баланса на 23 млрд евро.

24 марта международная клиринговая организация Clearstream объявила о блокировке счета НРД, через который проводились расчеты по бумагам, до получения «итогов рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД».

В конце мая на фоне продолжающейся блокировки операций с бумагами и проведения расчетов Банк России ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже. По оценке биржи и регулятора, под заморозку попали порядка 14% бумаг, обращающихся на торговой площадке. При этом под блокировку не попали бумаги иностранных эмитентов, работающих на российский рынках — ЦИАН, Ozon, «Яндекс» и другие.

2 июня Евросоюз ввел санкции в отношении НРД, тем самым окончательно разорвав связь европейских клирингов и национального депозитария. В НРД признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной и приостановили проведение операций в евро.