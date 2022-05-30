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ЦБ ограничил торги на бирже иностранными акциями

ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Центробанк с 30 мая ограничит торги на биржах иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора.

Исключением станут ценные бумаги иностранных эмитентов, деятельность которых в основном сосредоточена в России. Решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, сообщили в ЦБ.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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