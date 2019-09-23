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Финансы ,  
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ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. руб. в год, следует из последних поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов. Рынок это положение критикует
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке). Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тыс. руб., следовало из прошлого варианта документа.

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

ЦБ хочет защитить начинающих участников фондового рынка от убытков, но законопроект о категоризации инвесторов, который уже принят в первом чтении, вызвал много вопросов у брокеров: они предупреждали, что поправки, которые, в частности, включают запрет на инвестиции в иностранные акции для непрофессионалов, могут создать «препятствия и ограничения» для 70% новых инвесторов, многие клиенты могут отказаться от услуг российских брокеров в пользу иностранных. 26 сентября поправки будут обсуждаться в комитете Госдумы по финансовым рынкам.

Три группы инвесторов вместо четырех

Законопроект вводит новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Изначально их предлагалось разделить на четыре категории вместо действующих двух; для каждой сформированы критерии и список разрешенных сделок.

В итоге ЦБ решил оставить три категории — не выделять две группы квалифицированных инвесторов. Согласно последней версии поправок, квалифицированным считается инвестор, который а) либо распоряжается средствами от 10 млн руб.; б) либо распоряжается средствами от 1,4 млн руб., если в последние полгода активно проводил биржевые сделки на общую сумму не менее 6 млн руб.; в) либо имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам саморегулируемой организации (СРО). 

Только квалифицированным инвесторам будут доступны иностранные ценные бумаги, в том числе евробонды и акции иностранных компаний, не включенные в котировальные списки (в них включаются акции российских компаний, торгуемые за рубежом), а также закрытые паевые инвестфонды, ETF и другие ценные бумаги, перечисляет руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

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Неквалифицированных инвесторов, как и прежде, предлагается разделить на особо защищаемых (этот статус дается им по умолчанию) и простых. Чтобы считаться простым неквалифицированным, инвестор должен иметь от 1,4 млн руб. активов либо аттестат или сертификат, соответствующий стандартам СРО.

И те и другие могут, в частности, покупать включенные в котировальные списки акции и облигации российских компаний, неограниченные в обороте инвестиционные паи, не являющиеся структурными облигации за пределами котировальных списков, в том случае если они, эмитент или поручитель (который полностью обеспечивает исполнение обязательств) имеют кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Правда, особо защищаемые инвесторы смогут проводить сделки с этими ценными бумагами, только если они будут обеспечены его средствами у брокера.

Последнее слово не для всех

Остальные инструменты — за исключением доступных исключительно квалифицированным инвесторам — доступны после тестирования у брокера. При этом простой неквалифицированный инвестор даже в случае провала теста может купить интересующий инструмент, если подпишет заявление о принятии рисков. Это важное послабление, на котором настаивали участники рынка, но его нужно ввести и для особо защищаемых инвесторов, считает Кубезова, иначе клиенты будут перетекать от российских компаний в иностранные, где их риски лишь увеличатся.

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Особо защищаемые инвесторы после успешного тестирования получают возможность заключать маржинальные сделки с акциями и облигациями российских эмитентов, неограниченными паями и облигациями за пределами котировальных списков. Если тестирование провалено, они могут заключать такие сделки в пределах 50 тыс. руб. в год (опция «последнего слова» для них существует лишь в пределах этого лимита). Это максимальная сумма, на которую может «рискнуть» особо защищаемый инвестор, любые потери свыше нее брокер обязан покрыть за свой счет, а если сразу видит, что не покрывает, — может отказать в операции. На эти деньги позволят купить любые инструменты, доступные неквалифицированным инвесторам: все бумаги российских эмитентов, иностранные бумаги, допущенные к организованным торгам на российском рынке и включенные в котировальные списки, а также производные финансовые инструменты, перечисляет Кубезова.

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Чтобы проводить такие сделки, брокер открывает инвестору специальный счет рискованных операций, на который тот сможет зачислять ежегодно не более 50 тыс. руб. Клиент должен уведомить брокера о других таких счетах. Если он указал в анкете, что уже открыл такой счет, брокер может открыть ему счет на сумму 50 тыс. руб. минус деньги на другом счете, поясняет президент «Финама» Владислав Кочетков.

Неясно, как будет контролироваться вопрос открытия этих счетов клиентом в разных компаниях, добавляет Кубезова: «То, что клиент «должен уведомить», не означает, что он действительно так сделает». Многие брокеры просто не будут открывать «рискованные» счета, поскольку администрирование может оказаться дороже потенциального дохода, рассуждает Кочетков.

Лимит в 50 тыс. руб. нужен, чтобы «оградить особо защищаемого неквалифицированного инвестора от принятия несоразмерного риска в случаях, когда по результатам тестирования брокер не выявил достаточного понимания инвестором сути инструмента», сообщил РБК представитель ЦБ.

После тестирования простые неквалифицированные инвесторы получат доступ ко всем не ограниченным в обороте инструментам. Особо защищаемые — ко всем, кроме внебиржевых деривативов и ряда других особо сложных для понимания инструментов.

Запреты против убытков

Предлагая новые ограничения, ЦБ хочет защитить начинающих инвесторов от возможных убытков. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов», — заявлял первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Участники рынка к новой версии законопроекта относятся скептично. Регулятор сохранил негативное отношение к инвестициям особо защищаемых инвесторов в ценные бумаги зарубежных компаний, говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: они лишены возможности вкладываться в них даже по итогам тестирования, при этом порог суммы, которой человек должен располагать, чтобы перейти из этой категории в категорию простых инвесторов (которым иностранные ценные бумаги будут доступны по итогам тестирования), повышен с 400 тыс. до 1,4 млн руб. По словам Тимофеева, остается неясным, смогут ли особо защищаемые инвесторы совершать операции на организованном срочном рынке.

Новая версия законопроекта не учитывает замечания рынка, отмечает представитель Тинькофф Банка: 80% клиентов брокеров по-прежнему попадают в категорию особо защищаемых, которой будет заблокирован доступ к 75% инструментов, доступных им сейчас.

Что касается последнего слова для простого неквалифицированного инвестора, то оно появляется только после неудачного тестирования и ознакомления с информацией о рисках, говорит Кочетков: «Не каждый клиент дождется этапа, когда ему разрешат выразить свою волю». Для многих, по его словам, быстрее будет открыть счет у иностранного брокера и избавиться от искусственных ограничений.

Авторы: Татьяна Ломская, Евгения Чернышова
Теги: брокеры, инвесторы
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