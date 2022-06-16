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Финансы ,  
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СПБ Биржа в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи

СПБ Биржа: торги гонконгскими акциями начнутся 20 июня
СПБ Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга. С 20 июня инвесторам будут доступны 12 бумаг, но к концу года их число вырастет до 200. Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний
Alibaba BABA $108,36 +2,91% Купить
JD.com JD $64,4 +3,59% Купить
СПБ Биржа SPBE ₽190,7 -0,05% Купить
Фото: Bobby Yip / Reuters
Фото: Bobby Yip / Reuters

Торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), запуск которых не раз анонсировала СПБ Биржа, начнутся 20 июня. Об этом РБК рассказали представитель площадки (она специализируется на иностранных активах) и представитель «Тинькофф Инвестиции».

На старте инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг эмитентов из Гонконга и материкового Китая, пояснил представитель СПБ Биржи. В течение последующих двух месяцев ассортимент бумаг планируется расширить до 50 наименований, к концу года — до 200, а в течение 2023 года — до 1 тыс., добавил он. Всего на СПБ Бирже по состоянию на 15 июня было размещено более 2 тыс. иностранных бумаг. В их числе депозитарные расписки на торговавшиеся в США акции 23 эмитентов из Гонконга, материкового Китая и с Тайваня.

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Фото:Emmanuel Wong / Getty Images

О том, что СПБ Биржа планирует предоставить российским инвесторам доступ к бумагам с листингом на Гонконгской бирже, глава площадки Роман Горюнов рассказывал еще год назад. О таких же планах сообщала и Мосбиржа. В ответ на запрос РБК площадка сообщила, что планирует привлекать новых эмитентов и расширять линейку инструментов, в том числе за счет новых юрисдикций.

Доступ к рынку Гонконга сам по себе, а также для замещения западных бумаг является правильным решением для обеспечения разнообразия финансовых инструментов, сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Я считаю, что разнообразие финансового инструментария было одним из ключевых элементов для привлечения розничных инвесторов в течение последних лет и по-прежнему важно, в том числе для развития сектора отечественных финансовых инструментов».

Какие проблемы с торгами иностранными бумагами возникли из-за санкций

С начала марта на фоне западных санкций из-за военной операции на Украине и вследствие ответных мер ЦБ российские инвесторы испытывают трудности с инвестициями в иностранные бумаги. В первую очередь с ними столкнулись клиенты брокеров, попавших под блокирующие санкции. Позднее из-за заморозки моста между российским депозитарием и европейскими клирингами Clearstream и Euroclear и последующего внесения НРД в санкционный список все операции российских клиентов с бумагами, учет которых ведут эти организации, были остановлены. Инвесторы из России не могут продать или купить иностранные бумаги, а также получить выплаты по ним.

В конце мая 2022 года Банк России ограничил на СПБ Бирже торги ценными бумагами, которые прошли первичный листинг на иностранных площадках и были заблокированы иностранными депозитариями (всего 990 наименований, включая расписки на акции китайских эмитентов). Исключением стали активы компаний, зарегистрированных за рубежом, но работающих в России, — TCS Group, Ozon, «Яндекса» и других. По данным СПБ Биржи, в денежной оценке доля недоступных для операций бумаг составила менее 14% от всего доступного к торговле клиентского портфеля.

Торговые сессии с гонконгскими бумагами будут проводиться с 08:00 до 18:00 мск, рассказал представитель площадки. Размер одного лота на СПБ Бирже будет включать от одной до нескольких ценных бумаг. Расчеты по ценным бумагам станут осуществляться на второй торговый день (Т+2), торговый календарь будет синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи, уточнил он.

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На старте торгов будут доступны бумаги наиболее известных и крупных эмитентов, в том числе тех, чьи депозитарные расписки раньше уже были представлены на СПБ Бирже, — например, Alibaba и JD, рассказали в «Тинькофф Инвестиции». Кроме этого, появятся и новые бумаги — Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group, добавил представитель брокера.

Рассчитываться по ценным бумагам инвесторы будут в гонконгских долларах. Конвертацию валюты станут обеспечивать сервисы брокеров. Для их настройки площадка предоставит брокерам готовую биржевую инфраструктуру в опытную эксплуатацию. Также инфраструктура позволит участникам торгов настроить порядок взимания гербового сбора. Согласно законодательству Гонконга, его платят и продавец, и покупатель бумаг. Гербовый сбор равен 0,13% от суммы сделки, уточнил представитель СПБ Биржи. По его оценке, ведущие российские брокеры смогут настроить все системы и предоставить клиентам доступ к новым бумагам в течение месяца-полутора.

Расчетным депозитарием при сделках с гонконгскими бумагами будет выступать СПБ Банк (бывший Бест Эффортс Банк, входит в контур СПБ Биржи), отмечает представитель площадки. СПБ Банк использует несколько международных депозитариев для хранения и расчетов по иностранным ценным бумагам. «Это универсальные кастодианы, которые дают возможность проводить расчеты и хранить бумаги из разных юрисдикций. Будут использоваться те международные депозитарии, которые есть сейчас. Расчеты с ними осуществляются в штатном режиме», — подчеркнул собеседник РБК. Европейские клиринговые организации (Euroclear, Clearstream и прочие), которые ранее заморозили все операции по перечислению денежных средств в адрес российских инвесторов через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи, попал под западные санкции), не будут участвовать в цепочке расчетов. Какой банк выступит в роли кастодиана (хранит и учитывает бумаги), биржа не уточнила. Известно, что СПБ Биржа работает и с НРД, и с международными депозитариями, в том числе с Bank of New York Mellon.

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Кто сможет инвестировать в гонконгские активы

СПБ Биржа даст доступ к торгам всем брокерам, которые в настоящий момент предоставляют клиентам доступ к ценным бумагам иностранных эмитентов, указал представитель площадки. Речь идет как о частных, так и об институциональных инвесторах.

В теории инвестировать в гонконгские активы смогут в том числе и клиенты подсанкционных брокеров, но на практике это целиком и полностью зависит от правил биржи, отмечает юрист Pen & Paper Кира Винокурова. «Подобный допуск со стороны биржи влечет для нее прямые риски прекращения торгов иностранными активами на данной площадке и ухода иностранных эмитентов. Поэтому с вероятностью почти до 100% этих брокеров там мы не увидим», — предполагает эксперт.

О предоставлении доступа к новым бумагам для своих клиентов в числе первых заявили в «Тинькофф Инвестиции». Представитель брокера отметил, что в течение месяца бумаги будут доступны всем клиентам — и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам. Но последним придется пройти тестирование по иностранным акциям, если они не делали этого раньше. В перспективе «Тинькофф Инвестиции» планируют допустить к торгам гонконгскими бумагами и институциональных инвесторов, уточнили в компании.

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Фото:Tyrone Siu / Reuters

У ряда российских инвесторов и раньше была возможность инвестировать в ценные бумаги с листингом на Гонконгской бирже. Так, прямой доступ на иностранную площадку предоставлял брокер «Финам». Но опция была доступна только квалифицированным инвесторам, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Когда торги будут запущены на одной из российских бирж, то список этих эмитентов станет доступен и для неквалифицированных инвесторов», — добавил он.

Инвестировать в активы с листингом на Гонконгской бирже российские инвесторы могли через иностранных брокеров — Exante, Interactive Brokers (IB), Saxo Bank. Но часть из них прекратили работу с россиянами. Европейский брокер Exante в начале марта 2022 года объявил, что не принимает от резидентов России и Белоруссии переводы из локальных банков в любой валюте. В начале апреля о прекращении работы с инвесторами из России и Белоруссии объявил и Saxo Bank. С 6 июня компания должна была закрыть все счета клиентов из этих стран, распродать находящиеся на них бумаги и вывести деньги на счета, с которых проходило последнее пополнение (если клиенты сами не осуществили эти операции). Американский брокер Interactive Brokers пока продолжает работу с россиянами, но предупредил инвесторов о риске блокировок их счетов и ввел ряд ограничений для резидентов России и Белоруссии. Так, недавно IB запретил им покупать бумаги эмитентов из ЕС, писал Frank Media.

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Теги
Маргарита Мордовина
Акции Биржа иностранные активы

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