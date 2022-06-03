ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария

Вид на здание Национального расчетного депозитария РФ (Фото: nsd.ru)

Европейский союз включил в санкционный список Национальный расчетный депозитарий, следует из публикации официального журнала Европейского союза.

Это крупнейший депозитарий ценных бумаг в России по рыночной стоимости долевых и долговых ценных бумаги, который имеет доступ к международной финансовой системе.

«Он играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность», — говорится в сообщении.

Также санкции введены в отношении ряда российских промышленных и оборонных предприятий.

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