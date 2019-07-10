Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Крупнейшие брокеры выступили против инициированных ЦБ поправок, ограничивающих вложения населения на финрынке. С препятствиями столкнутся до 70% новых инвесторов, предупреждают они. ЦБ не готов идти навстречу рынку

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг (есть у РБК, его подлинность подтвердили четыре профучастника). Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, стоят подписи топ-менеджеров Альфа-банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама».

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Письмо с похожими предложениями ранее, в конце июня, направили Аксакову две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка (подлинность подтвердили РБК два источника) — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Профучастники обсуждали законопроект о категоризации инвесторов 9 июля на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали РБК два участника встречи. То, что встреча состоялась, подтвердил РБК предправления НАУФОР Алексей Тимофеев, но ее содержание обсуждать отказался. Как сообщил один из источников, игрокам рынка по ключевым вопросам переубедить регулятора не удалось. Единственная уступка, на которую готов пойти ЦБ, — не вводить тестирование для перехода инвестора из категории в категорию, оставив лишь один вид тестов — на знание того или иного финансового инструмента, рассказал он.