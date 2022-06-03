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Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС

Евросоюз 3 июня внес Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. Там признали ситуацию чрезвычайной и приостановили проведение банковских операций в евро
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в санкционный список ЕС.

НРД — центральный депозитарий на российском фондовом рынке, он осуществляет обслуживание ценных бумаг, оказывает клиринговые услуги. После решения США запретить расчеты по внешнему долгу России Citibank отказался исполнять функции платежного агента по ее долларовым выпускам и Минфин передал их НРД.

Согласно ст. 49 Условий осуществления депозитарной деятельности НРД, чрезвычайной может быть признана ситуация, «связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих депозитарному обслуживанию депонентов и/или исполнению депозитарием своих обязательств перед депонентами». В число таких обстоятельств входят ситуации, приводящие к сбоям при эксплуатации оборудования депозитария или препятствующие его штатному функционированию; военные действия и теракты; решения органов государственной власти и других органов и организаций России или других стран; пожары и несчастные случаи, а также любые обстоятельства, которые могут создать угрозу жизни или здоровью работников депозитария или депонентов. Такие же обстоятельства перечислены в ст. 22 Условий оказания банковских услуг, посвященной чрезвычайным ситуациям.

В НРД отметили, что по состоянию на 3 июня он не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. При осуществлении банковской деятельности проведение операций в евро приостановлено.

«Операции по списанию и зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — добавили в депозитарии.

ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария
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Евросоюз внес НРД в санкционный список 2 июня. В Брюсселе пояснили, что депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность».

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