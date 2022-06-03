Центральный депозитарий заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС
Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию из-за внесения в санкционный список ЕС.
Согласно ст. 49 Условий осуществления депозитарной деятельности НРД, чрезвычайной может быть признана ситуация, «связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих депозитарному обслуживанию депонентов и/или исполнению депозитарием своих обязательств перед депонентами». В число таких обстоятельств входят ситуации, приводящие к сбоям при эксплуатации оборудования депозитария или препятствующие его штатному функционированию; военные действия и теракты; решения органов государственной власти и других органов и организаций России или других стран; пожары и несчастные случаи, а также любые обстоятельства, которые могут создать угрозу жизни или здоровью работников депозитария или депонентов. Такие же обстоятельства перечислены в ст. 22 Условий оказания банковских услуг, посвященной чрезвычайным ситуациям.
В НРД отметили, что по состоянию на 3 июня он не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. При осуществлении банковской деятельности проведение операций в евро приостановлено.
«Операции по списанию и зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — добавили в депозитарии.
Евросоюз внес НРД в санкционный список 2 июня. В Брюсселе пояснили, что депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность».