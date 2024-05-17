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Война санкций ,  
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«Юнистрим» возобновила переводы в Грузию

Российская платежная система «Юнистрим» возобновила переводы в Грузию
Сюжет
Война санкций
Перевести средства можно в рублях из офисов «Юнистрим», они будут зачислены в течение суток на счет в лари. Максимальная сумма перевода — 100 тыс. руб. Банки в ряде стран перестали работать с системой из-за санкций США
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская платежная систем «Юнистрим» возобновила денежные переводы в Грузию, сообщили РБК в службе поддержке компании.

«Отправка переводов в Грузию осуществляется в рублях из офисов «Юнистрим» с зачислением на счет в лари по номеру IBAN», — сказали там.

Минимальная сумма — 1 руб., максимальная — 100 тыс. руб., перевод нельзя аннулировать. Клиентская комиссия не взимается. Средства зачисляются в течение суток.

На сайте «Юнистрим» сообщается, что переводы осуществляются по России, а также в Армению, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Грецию, Сербию и на Кипр. Грузия среди стран, куда доступны переводы, не значится. Переводы в «недружественные» страны приостановлены.

Как писало накануне издание «Бизнес Грузия», в ряде грузинских банков, включая TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, сообщили, что на данный момент переводы через «Юнистрим» не обналичиваются.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июле 2023 года под блокирующие санкции США попал банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы (одна из трех крупнейших наряду с «Золотой короной» и Contact). В нем самом в ответ на ограничения заявили, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме».

Из-за санкций «Юнистрим» пропала из списка платежных систем в приложении банка TBC. Зачисление переводов приостановил также Bank of Georgia.

Затем о прекращении работы с «Юнистрим» объявили армянские Ардшинбанк, Конверс Банк, Армэкономбанк и Эвокабанк. Принимать и отправлять переводы перестал и национальный оператор почты Казахстана «Казпочта». Кроме того, переводы через российскую систему стали недоступны в шести киргизских банках: РСК Банк, Finca, «Компаньон», Халык Банк, Банк Азии и Капитал Банк. «Юнистрим» также сообщала о прекращении переводов в Таджикистан и из него в долларах и евро.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Юнистрим Денежные переводы Грузия

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