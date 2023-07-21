Bank of Georgia сообщил о приостановке зачисления переводов с «Юнистрим»

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Зачисление переводов с «Юнистрим», попавшего под санкции США, в Bank of Georgia приостановлено, сообщили РБК в грузинской кредитной организации.

«Наш отдел работает над вопросом Unistream. Зачисление средств с «Юнистрим» в Bank of Georgia в настоящее время приостановлено. Мы не можем заранее сказать, каков будет результат или когда будет завершено разбирательство», — заявили в банке.

Ранее о том, что поддержка Bank of Georgia сообщила клиентам о невозможности зачислить переводы с помощью Unistream, говорил РБК один из клиентов. Кроме того, «Юнистрим» пропал из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении другого крупного грузинского банка — ТВС.

«Юнистрим» попал под ограничения США, введенные 20 июля. В санкционном списке также оказались еще четыре российских банка — «Тинькофф», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

В «Юнистрим» сообщили, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме». «Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки», — заверили в банке.

«Юнистрим» выступал оператором денежных переводов за границу примерно в 30 стран, среди которых Греция, Великобритания, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.